Белый дом и Пентагон объяснили необходимость продления ДСНВ

22.01.2021, 4:34, Новости дня

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Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джона Кирби заметил, что продление договора дает РФ и США время на выработку новых договоренностей.

«Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора (…), – приводит слова Псаки ТАСС. – Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США».

«Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными», – сказала пресс-секретарь Белого дома. «Договор – это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами», – отметила Псаки.

В свою очередь глава пресс-службы Пентагона Джона Кирби заявил, что «решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны» Соединенных Штатов и дает время на выработку новых договоренностей. «Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным», – признали в Пентагоне.

«Если мы оперативно не продлим ДСНВ, это ослабит понимание американской стороной состояния российских межконтинентальных ядерных сил», – убежден Кирби. «Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», – добавил глава пресс-службы Пентагона.

При этом, по словам Кирби, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России. «Хотя мы взаимодействуем с Россией таким образом, что продвигаем тем самым американские интересы, мы в министерстве обороны также будет оставаться дальновидными относительно вызовов, которые представляет РФ <…>», – сообщил представитель американского военного ведомства.

Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.

В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, РФ последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».

Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.