Заброшенная советская ракетная база, спрятанная в польском лесу

22.01.2021, 4:32, Разное

Małgosia Krakowska, CNN • 20th January 2021

Советская тайна: русский советский танк Т-34 на постаменте в польском городе Борне-Сулиново является напоминанием о прежней роли этого населенного пункта как секретного советского военного объекта. Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images

(CNN) – Одни называют его городом-призраком, потому что в течение десятилетий он не был показан ни на одной карте – секретный объект, в котором, в разгар холодной войны, был, вероятно, скрыт целый арсенал смертоносного ядерного оружия, способный стереть с лица Земли крупные западные города. .

Другие называют его польским Чернобылем, потому что покров секретности, окружающий его атомные тайны, вызывает тревожные сравнения с зоной отчуждения, окружающей пострадавшую от катастрофы украинскую АЭС.

Но сегодня Борне-Сулиново в Западно-Поморском регионе на севере Польши превращается в культовое место для искателей приключений, желающих открыть для себя красивую природу и относительно неизвестный советский объект с очень темным прошлым.

Чтобы добраться до этого города из Щецина, столицы региона, необходимо совершить долгую поездку через преимущественно сельские низменности Польши, местность, которая также до сих пор несет в себе наследие холодной войны.

Особенно это касается города Дравско-Поморское, где находится крупнейший военный полигон войск НАТО в Европе.

Остов заброшенного Дома офицеров в Борне Сулиново. Shutterstock

В прошлом году десятки тысяч военнослужащих прибыли в этот район, они использовали местные густые леса и озера как прикрытие для проведения Defender-Europe 20, которые, как говорят, являются крупнейшими военными учениями на континенте за четверть века.

Если проехать ещё час на восток от Дравско, туда где лес становится гуще и тише, вы попадете в бывшую запретную зону Борне-Сулиново.

Таинственный город

Руины бывшего советского военного госпиталя. Malgosia Krakowska

До распада Советского Союза в 1991 году это место было доступно только для тех, кто имел специальный пропуск. Все остальные держались подальше и делали вид, что ничего об не знают о нём. Оно было закрыто, скрыто и лучше всего было избегать его.

В разгар холодной войны, в военном комплексе Борне-Сулиново находилось около 12000 советских солдат. Они были частью Северной группы войск, присутствовавшей в Польше в рамках соглашения Варшавского договора между Советским Союзом и социалистическими республиками Восточного блока.

«Это место было крупным строительным объектом, здесь возводились здания и сооружения для размещения войск и военных объектов», – рассказывает CNN Travel Веслав Бартошек, владелец местного музея в Борне Сулиново.

“После 1945 года, когда Советский Союз занял это место, комплекс стал частью военных планов Варшавского договора, которые включали в себя массовые учения, которые проводились с целью подготовки наземных и воздушных сил к вторжению на Запад.

«Туда вела только одна дорога, и одна железнодорожная ветка заканчивалась в таинственном городе за электрифицированным забором».

Люди, жившие в районе Борне-Сулиново, видимо, боялись даже упоминать об этом.

Но даже и до прихода Советов, город, в основном, входил в число закрытых территорий.

До Второй мировой войны, когда этот регион был частью Германии, город назывался Гросс Борн и функционировал как военная база и тренировочный полигон. Адольф Гитлер был сфотографирован здесь во время визита в 1938 году.

В 1939 году, дислоцированные здесь танковые войска под командованием генерала Хайнца Гудериана начали вторжение в Польшу, которое стало началом глобального конфликта. Позже он использовался для размещения военнопленных.

Адольф Гитлер посетил немецкую военную базу в Гросс Борне в 1938 году. Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Немцы построили большую часть инфраструктуры, которая позже использовалась Советами. Здесь были казармы для войск, железная дорога и огромный комплекс военного госпиталя, который сегодня стоит заброшенным, его остатки – загадка, ожидающая разрешения её посетителями.

Охранных ограждений и колючей проволоки давно нет, поэтому заброшенные территории широко открыты для любопытных посетителей. Они бродят среди деревьев и кустов, выросших вокруг руин оставшихся от построек.

Бартошек говорит, что этот район особенно популярен у туристов в летний сезон. Он любит рассказывать им историю о таинственном тоннеле, который проходит под больницей, соединяя комнату, использовавшуюся для анатомирования человеческих тел, с железной дорогой. Исследователи до сих пор не знают, для чего он использовался.

Ядерные боеголовки

Березовыми крестами отмечены могилы военнопленных погибших в Гросс Борн.

Vadim Pacajev/Sipa USA/AP

Вадим Пацаев / Сипа США / AP

В настоящее время Борне Сулиново – жилой район. После ухода Советов бараки переоборудовали в квартиры. Железную дорогу убрали и превратили в главную дорогу.

«Люди приезжали в Борне из других частей Польши, потому что квартиры здесь были очень дешевыми», – говорит Бартошек. Сейчас здесь проживает около 5000 человек.

Некоторые функциональные здания реставрировались и модернизировались на протяжении многих лет. Больница советских времен сохранилась и была отремонтирована. Еще одно здание H-образной формы в центре города теперь является домом престарелых и реабилитационным отделением для больных рассеянным склерозом.

Однако город все еще хранит знаки своего прошлого. Некоторые здания, такие как грандиозное здание, в котором размещалась старая офицерская столовая, обветшали и нуждаются в ремонте. Её мраморные стены напоминают о былой славе.

Хотя может показаться, что лучшие времена прошли, город все таки надеется привлечь инвесторов, рекламируя себя как привлекательное место для туристов, желающих исследовать окружающую природу – и, возможно, познакомиться с частичкой советской истории.

Сосновые и дубовые леса наполнены озерами, ручьями, реками и прудами и идеально подходят для велосипедных и пеших прогулок в летний сезон. Район также богат дикой природой, включая кабанов, оленей и фазанов.

Интерес также вызывают истории о ядерных боеголовках, которые когда-то были спрятаны в массивных шахтах в этом районе, одном из трех ядерных оружейных объектов, построенных в западной Польше.

Ракетные шахты

Археологи говорят, что здесь хранились советские ядерные боеголовки, готовые к нанесению удара по Западной Европе. Malgosia Krakowska

Советский Союз прямо отрицал наличие запасов ядерных ракет в Польше, но археологи, исследовавшие это место, копаясь в архивах рассекреченных спутниковых снимков и анализируя сканированные изображения зданий, убеждены в обратном.

«Некоторые из массивных шахт для этих боеголовок найдены возле Борне Сулиново в деревне Бжезница-Колония, – говорит Бартошек. – В коммунистическую эпоху эта зона была одним из наиболее охраняемых секретных мест в Европе».

Эти камеры хранения сейчас заброшены и подверглись вандализму. Их бетонные стены, покрытые граффити, находятся в удивительно хорошем состоянии, но все другие предметы интерьера или обстановка отсутствуют. Бункеры – примерно 70 метров в длину и 10 метров в высоту – погребены под толстым слоем почвы и покрыты травой.

Другой ядерный объект, Подборско, к северу от Борне-Сулиново, был преобразован в музей, посвященный военному присутствию времен холодной войны.

Бартошек объясняет, что ракеты планировалось использовать в качестве тактического оружия, нацеленного на такие города, как Амстердам и Париж. Мощность боевых частей варьировалась от 0,5 до 500 килотонн.

В этом бункере в Подборско, который сейчас является музеем, находится оборудование, которое, по всей видимости, использовалось для хранения ядерных боеголовок. courtesy of Grzegorz Kiarszys. www.trzeciazona.pl

Строительство массивных шахт для ракет, проведенное при полном финансировании коммунистическим правительством Польской Народной Республики, было завершено в соответствии с планами, подготовленными Советами, в 1969 году.

«Только российские войска могли получить доступ к этому месту, – говорит Бартошек. – Вся территория была исключена из-под юрисдикции Польши. Это была де-факто российская территория ».

После распада Советского Союза и распада Варшавского договора все карты, на которых отмечалось это место, были уничтожены.

Археологи, такие как Гжегож Кяршис, адъюнкт-профессор Института истории и международных отношений в Польше, который является автором первого глубокого исследования комплекса, определили местонахождение силосов.

Кяршис полагался на рассекреченные спутниковые фотографии ЦРУ, наземный радар и проверки на наличие признаков радиации. Согласно его исследованию, никакого загрязнения обнаружено не было.

Сегодня в этих заброшенных и разрушенных зданиях царит запустение.

В то время как, окружающие их леса и озера, как мы надеемся, скоро, когда пандемия закончится, предложат отдых туристам, эти реликвии тоталитаризма и его ядерных амбиций также послужат напоминанием о темной главе в нашей истории.

Малгосия Краковска (Malgosia Krakowska) – журналист польского происхождения, освещающая Польшу в международных новостных агентствах.

От переводчика: Господи, ну хоть бы кто-нибудь объяснил олухам полякам Царя Небесного, что шахты ядерных ракет ВЕРТИКАЛЬНЫЕ!!! А то ведь так и помрут во тьме невежества(((