 

Индия получает украинские двигатели для своих стелс-фрегатов и отправляет их кораблестроителям в Россию

22.01.2021, 4:32, Разное
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Строительство двух фрегатов для ВМС Индии ведется по графику: первый будет доставлен к концу 2022 года, а второй – через 6 месяцев, в 2023 году.

SNEHESH ALEX PHILIP 19 January, 2021 

 

Строительство двух фрегатов на судостроительном заводе “Янтарь” в России| Snehesh Alex Philip | ThePrint

New Delhi:  Как  узнал The Print:  Индия закупила газотурбинные двигатели у Украины и передала их РФ для установки на ракетные стелс-фрегаты класса «Адмирал Григорович», которые производятся для ВМС Индии на российской верфи в рамках сделки на 2,5 миллиарда долларов.

Источники в сфере обороны и безопасности сообщили, что строительство двух фрегатов на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде идет по графику, и ожидается, что первый из двух фрегатов будет доставлен к концу 2022 года.

Второе судно планируется сдать через полгода, в 2023 году.

«Двигатели  с  Украины поставлены в Россию. Строительство корабля идет в соответствии с графиком, и  Covid никакого  влияния  не  оказал», – сказал источник, отказавшись назвать сроки.

Поставка двигателей украинской фирмы «Заря-Машпроект» также подтверждена вторым источником.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году её  отношения с Украиной резко ухудшились, и Москва прекратила импорт двигателей украинского производителя.

Поэтому Индии пришлось закупить их  самой  и передать в Россию, для чего также требовалось разрешение Украины, полученное в 2016 году .



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