Мнение: Вакцинация от коронавируса на практике. Второй укол

22.01.2021, 4:26, Разное

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В продолжение рассказа про вакцинацию на практике.

Рассказывает читатель блога "Рупор Тоталитарной Пропаганды". Про первый укол вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/6434751.html

На вторую фазу вакцинации отдельно записываться или подтверждать запись было уже не надо. как уже упоминал, во время первой вакцинации сразу была записана электронная очередь на 18 января, 18-00.

Никаких документов с собой нести "вживую" на вторую фазу не надо, все прописано через электронную регистрацию, как и на первую, кроме – очень важно – сертификата о вакцинации. вот его надо обязательно принести с собой, чтобы на месте поставили вторую печать о вакцинации, и потом "треугольную" печать в регистратуре. так что его взять с собой надо не забыть.

За неделю до вакцинации позвонили и сказали, что из-за нагрузки вакцинируемых – перезапишут с 18-00 на 15-00, удобно ли. ответил, что да, нормально. поэтому приехал к 15-00, прошел. Разница с первой была интересной в плане организации. если первую фазу делали на втором этаже, то вторую, как выяснилось, – на четвертом. Т.е. для лучшего потока вакцинация обеих фаз не смешивается, а проводится параллельными потоками. ну и для конспирологов – повысил свой градус посвящения со второго до четвертого, хаха 😀

Поднявшись, назвал свое ФИО, у меня сразу попросили сертификат, сверили по базе данных, отдали. подписал очередное стандартное согласие на процедуру. отправили к врачу, зашел к врачу, врач вбила данные, напомнила о том, что после второй фазы вакцинации надо соблюдать те же самые меры – не употреблять несколько дней алкоголь, не принимать гормональные препараты, не принимать ванны/бани/сауны, не заниматься серьезными физическими нагрузками.

Подтвердил, что все помню. уточнила были ли побочки от первой. сказал, что поболело плечо несколько дней. она кивнула "так почти у всех, нормально". отправился на вакцинацию, быстро вкололи, заранее подготовленную вакцину. отправили посидеть в коридоре. Посидел, шока не случилось, отправили домой. Если после первой вакцинации лично у меня не было никаких побочек кроме боли в плече и легкой мути, то после второй ночью повысилась температура до 38,5, появились "гриппообразные симптомы". выпил две таблетки парацетамола, запил большим количеством воды и отоспался сутки, после чего симптомы отпустили, всё стало в этом плане нормально. таким образом квест можно считать завершенным.

Относительно симптомов – одновременно со мной делал один из родственников. по первой фазе – точно также, поболело плечо. по второй – есть отличия. если у меня возникли гриппообразные симптомы, то у него – точно также, поболело два дня плечо и всё. Мой хороший знакомый позвонил сейчас, он тоже сделал вторую фазу вакцинации на днях – и говорит, что у него от второй фазы не было вообще никаких симптомов или ощущений

Так что это проявилась индивидуальная реакция моего достаточно слабого иммунитета как такового (примерно такая же реакция была при вакцинации от столбняка несколько лет назад). На этом опыт с вакцинацией можно считать успешным. Осталось только через пару недель сдать тест на антитела. однако с учетом имевшейся явной иммунной реакции с повышением температуры – можно предположить, что иммунный ответ происходит адекватный в любом случае. Но из интереса, конечно, потом еще для себя проверю тестом.

(с)

И еще на тему коронавируса и вакцин из накопившегося.

1. Меркель заявила, что "Спутник V – хорошая вещь" – https://ria.ru/20210121/sputnik-1594008533.html

2. Ковид, я и государство. Критика борьбы с эпидемией – https://mikka.livejournal.com/261921.html

3. О вакцине Джонсон и Джонсон – https://prof-afv.livejournal.com/62222.html

4. В январе-марте 2021-го года РФ произведет 33 млн. доз вакцины "Спутник 5". В регионы будет поставлено 17 млн. доз – https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rf-v-yanvare-marte-proizvedet-33-mln-doz-vakciny-sputnik-v-postavit-regionam-17-mln-1029977473

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