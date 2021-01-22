Мнение: Сколько захотели, столько и дали

22.01.2021, 4:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Настолько уже всем наплевать на какие бы то ни было законы – что только руками развести. Вот еще один пример – хоть стой, хоть падай: оглашен приговор рядовому Шамсутдинову, тому самому, который положил в своей в/ч из-за «дедовщины» 8 своих сослуживцев, включая также офицеров. Судья, не моргнув глазом, вломила ему 24,5 года. Прокурор просил 25 (по максимуму), судья, стало быть, издевательски «скостила» полгода.

В чем тут, как любит говорить мой любимый шахматный комментатор Макарычев, хитрость? Она в том, что Шамсутдинова судил суд присяжных. И присяжные вынесли вердикт: «Виновен, но заслуживает снисхождения». Причем такая формулировка – это не что-то из серии «языком потрясти»; нет, она имеет четкий юридический смысл. Говоря «заслуживает снисхождение», присяжные тем самым поручают судье вынести приговор со сроком не более 2/3 от максимального, полагающегося по статьям обвинения.

На что, собственно, и указали все эксперты, следившие за процессом, сразу после вердикта присяжных. А многие тут же произвели и несложные арифметические вычисления: если максимальный срок за групповое убийство – 25 лет, то две трети от него – не более 16,5 лет. То есть, даже если сама судья настроена «дать по максимуму», больше 16 лет и 6 месяцев она дать не сможет. По закону. «Расходимся, мужики!»

После чего судья выдерживает мхатовскую паузу и дает 24,5.

Ну и что тут сказать? Разве что вспомнить незабвенного Жеглова: «Будет сидеть!!! Я сказал».

Вопрос-то собственно один, такой же, как и всегда: нет, ну если вам в принципе плевать на ваши же собственные законы, и соблюдать их вы все равно не собираетесь – к чему тогда вообще весь этот цирк с процессами, присяжными, прокурорами? Зачем дурака-то валять? Если все равно в итоге – сколько захотели, столько и дали?! Судите «тройками», как при вашем любимом тов. Сталине!

Я не буду здесь обсуждать, «справедливо» или «несправедливо» решили присяжные, надо ли было закатать Шамсутдинова на пожизненное или отпустить его из зала суда. Самое точное в таких делах – это как раз решение присяжных, тех, которые из месяца в месяц следили за процессом и слушали всех: следователей, потерпевших, прокуроров и адвокатов, а потом обсуждали и вместе взвешивали все «за» и «против»… Но мы видим парадоксальную ситуацию: судья проявила неуважение к присяжным. Она их мнение просто «помножила на ноль».

Мерзко все это.