Мнение: Письмо: “Безлимитный вип-абонемент”

22.01.2021, 3:58, Разное

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Еще одно письмо.

Я буду письма, где вы сами сначала решаете, кто автор и почему (пока у меня нервов хватает), помечать дополнительным тегом.

Будет так: evolutiolab, experiment.

Вот еще вам одно письмо из той же серии.

miss_manuilova

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 28 лет, врач, в свободное время подрабатываю тренером по фитнесу. Пол года назад пригласили в беговой клуб при школе олимпийского резерва, начала готовиться к соревнованиям на 10км и к полумарафону.

В ноябре тренер дал высокоинтенсивный тренировочный план, и чтобы быстрее восстанавливаться рекомендовал, кроме прочего, раз в неделю посещать баню. Товарищ предложил съездить с ним в банный клуб, где устоявшаяся компания заядлых банщиков, все были старше меня.

Когда в предбаннике столкнулась с А, будто током прошибло. Стояла, улыбалась, хлопала глазами. И он улыбался.

— Здрасьте! А меня Кристина зовут…

— А., очень приятно

— Взаимно…

и в парную убежала.

А. старше на 4 года, предприниматель и инженер. Бегает, путешествует, женат не был. Весь вечер поднимал довольно острые темы для дискуссий, и наблюдал за ходом диалога. Позже рассказывал, что частенько любит подначивать компании к спорам, развлекается так.

На следующий день А. добавился в друзья в вк, написал с просьбой скинуть ему ссылки на беговые клубы города. После пары дней переписки пригласил поужинать(сначала предлагал пробежаться вместе, или съездить с ним и его коллегами в баню, но не успевала по времени). Погода была приятная – вышли прогуляться. А. много рассказывал о себе, увлечениях и работе, трудоголик такой же оказался. Увлечен темой инвестиций, всех близких старается приобщить к инвестированию. С его подачи собрала свой маленький портфель и иис. И почему раньше сама боялась в это ввязываться? Может быть, постепенно закрою дыру в ресурсе экономики.

С момента знакомства понимаю, насколько велик между нами мезальянс. Думала, он тоже это понял и общение сойдет на нет постепенно. Однако, встречи стали постоянными, через день видимся. Инициатива то его, то моя, но так как круг интересов схожий, то голову ломать не приходится над форматом времяпрепровождения.

В начале декабря из-за гололёда повредила ногу, у А. поломалась машина, сдал в ремонт. Как только смогла нормально ходить, говорю: “А, если будем только ужинать, то весь атлетизм как рукой снимет, и не видать весной полумарафона. Давай много ходить?”. Так и проходили весь декабрь: он приезжал с работы к моему дому, шли в какой-нибудь ресторанчик/кино, и пешком домой. Или если он бегал – финишировал у меня, помогала ему замяться, растяжку сделать, чаем поила или легки ужином кормила.

Пока гуляли, болтали без умолку. Успевали обсудить все на свете: и квантовую теорию вселенной, и современные достижения роботехники, и те же инвестиции, и биоинженерию, и околомедицинский научпоп…

Основное, что смущает – очень медленная динамика в физическом плане. Или это мой неотрефлексированный паровоз(с доильным аппаратом на перевес). Вижу, что симпатична ему, и смотрит не как на подругу, но в то же время не хватает во мне чего-то, чтобы он дальше шаги делал. Вот эти все растяжки у меня дома – тоже ведь щипцы. Стала терять спонтанность, физически тяжелее стала(Отеки ни с чего появились, хотя уже начала беговые объёмы возвращать). Значит, думаю, буду дружить. Поставила на обои телефона мантру «Я мал», взяла дополнительные смены в клинике и тренировки, вернула беговые объёмы на уровень, который был до травмы. Стала избегать наедине проводить время. Через пару дней провожал домой откуда-то – взял за руку. На следующий день во время пробежки на день рождения пригласил. После пробежки забежали ко мне, чтобы растяжку сделать, чаю выпить. Спрашиваю:

– А., что тебе подарить? Ты человек практичный, очень хочется, чтобы подарок тебе полезен был

– Подари абонемент на растяжку?

– А., для тебя на растяжку безлимитный вип-абонемент, давай другое желание!

Засмеялся, в дверях на прощание поцеловал.

Сейчас пишу и думаю, что он скорее всего имел ввиду реальный абонемент в какую-нибудь студию растяжки, а я уже присвоила себе в шкатулочку.

После этого поцелуя при встречах держимся за руки, целует, обнимает. На дне рождения при коллективе и друзьях обнимал все время, сидел все время рядом.

Уважаемая Эволюция, помогите понять, где у меня в этой истории фокус, где локус…и есть ли шанс не угробить своей хлеборезкой имеющуюся сейчас симпатию?…