Названа возможная дата передачи материалов по импичменту Трампа в сенат

22.01.2021, 3:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Демократы в Палате представителей США обсуждают возможность передать материалы по делу импичмента Дональду Трампу в пятницу, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника.

Задержка вызвана тем, что у Трампа все еще нет адвоката, который представлял бы его на слушаниях. Демократы опасаются, что отсутствие адвоката у экс-президента может убедить республиканцев не голосовать за импичмент из-за «несправедливости процесса», передает РИА «Новости» сообщение телеканала со ссылкой на два источника.

Ранее спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси не стала называть дату передачи материалов по делу импичмента Трампу в сенат. Она отметила, что менеджеры по импичменту тщательно готовятся к передаче необходимых материалов в сенат. По ее словам, высказывания действующего американского лидера якобы спровоцировали захват Капитолия 6 января, что привело к гибели пятерых человек.

Напомним, импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронул церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.