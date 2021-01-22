Американка заплатила 10 тыс. долларов за лечение курицы

22.01.2021, 3:40, Новости дня

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Жительница штата Колорадо Селета Нотнагель заплатила 10 тыс. долларов за проведение операции на сердце двухлетней курицы по кличке Блю.

Женщина купила цыпленка породы «Маран» за 12 долларов в магазине и дала ему кличку Блю. Нотнагель выделила курице место на прикроватном столике, чтобы Блю спала рядом с хозяйкой. Женщина регулярно наряжает Блю для прогулок, одевая ее в платье с сердечком и специальный подгузник. Домашняя птица любит сыр, клубнику и арбуз, говорится в статье, опубликованной в журнале People.

«Она потрясающая. Ей действительно нравится, когда ее держат. Она просто лежала у меня на коленях, закрывала глаза и начинала мурлыкать – и просто таяла», – утверждает американка. При этом, по словам женщины, в марте прошлого года Блю «перестала быть собой». Курица выглядела вялой, уставшей, ей не хватало воздуха и, по словам хозяйки, она больше не хотела обниматься. «Она не могла дышать, – говорит Нотнагель. – Это было страшно».

Женщина показала Блю нескольким ветеринарам, которые сделали ей анализ крови, рентген, УЗИ и эхокардиограммы, пытаясь выяснить, что случилось с птицей. Один ветеринар предположил, что у курицы может быть рак. К октябрю после консультаций у нескольких специалистов и компьютерной томографии удалось установить, что у Блю врожденный порок сердца. Исправление этого дефекта – обычная процедура для детей, ее также проводили для котят и щенят, но никогда прежде не делали птице. Операция была рискованной и дорогостоящей – около 4 тыс. долларов. Но без операции у Блю развилась бы сердечная недостаточность и она бы умерла, говорится в статье.

«Она моя родственная душа. Я сказала мужу: «Если Блю не выживет, ты можешь выкопать достаточно большую яму, чтобы в нее поместились мы обе». Она самая крутая птица», – сообщила американка.

10 ноября ветеринарный кардиолог Брайан Скансен провел Блю 30-минутную процедуру. Курица благополучно перенесла операцию и уже через 12 часов вернулась в норму. Общий счет за лечение птицы составил 10 тыс. долларов.

«Это большие деньги. Но ты сделаешь это для своих детей, ты сделаешь это для своей собаки. Вы и глазом не моргнете, если я скажу, что потратила 10 тыс. долларов на своего пса, чтобы ему починили сердце. Но когда вы говорите, что это курица, люди говорят: «О Боже, сколько ты потратила на курицу? Ты можешь просто положить ее в кастрюлю или отправить в морозильник и пойти за другой», – говорит американка.

Как отмечает издание, сейчас Блю поправилась и вернулась домой. Она обожает болтаться в саду с хозяйкой и смотреть вместе с ней документальные фильмы. «Я бы точно сделала это снова, – говорит Нотнагель. – Ты хочешь лучшего для своих питомцев. Она член семьи».

Напомним, в июне 2019 года американка заплатила мошенникам 136 тыс. долларов, которые убедили женщину во «вторжении» в ее компьютер «русских хакеров».