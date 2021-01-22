Власти Японии задумались об отмене ОИ в Токио

22.01.2021, 3:40, Новости дня

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Японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса, сообщил источник издания The Times в японском правительстве.

По информации источника, внутри правительства Японии ищут возможность для объявления об отмене Игр при сохранении их повторного проведения в Токио. «Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится», – цитирует источника в японском правительстве ТАСС. При этом источник утверждает, что после отмены ОИ основное внимание правительства Японии будет уделено организации Игр в ближайшую свободную дату – 2032 году.

В свою очередь издание Asahi сообщило, что оппозиционные партии Японии сошлись во мнении о необходимости повторного переноса или отмены Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом в мире. В частности, лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что к лету «процесс вакцинации еще не будет завершен». Кроме того, он отмечает, что сложно будет направить достаточное количество медицинского персонала для работы на самих соревнованиях, поскольку большинство врачей занимаются больными коронавирусом. Аналогичного мнения придерживается и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано. Он указал на безответственность стремления правительства провести Игры, поскольку пандемия по всему миру сейчас в самом разгаре. Ряд других представителей оппозиции также высказался в пользу того, чтобы Япония решила вопрос об отсрочке или отмене Олимпиады на консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Накануне МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио. В октябре 2020 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на 2021 год. При этом название Игр «Токио-2020» сохранили.