Мнение: Импичмент Байдену. Путем вопиющего кумовства…

22.01.2021, 3:32, Разное

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Конгрессмен Марджери Тейлор Грин. Представляет славный штат Джорджия и впервые прошла в Палату Представителей США именно на ноябрьских выборах.

Победила на выборах под лозунгом "Спасите Америку- остановите социализм!", угрожая вооруженным отпором отрядам Антифа, которые посмеют напасть на штат Джорджия.

После президентских выборов, регулярно публично отрицала победу Байдена и заявляла, что выборы были украдены, за что подвергалась цензуре в соц.сетях.

Также обвинялась в том, что распространяла мемы, в которых якобы содержались скрытые угрозы убийства конгрессменок мусульманского происхождения от демократической партии.

Конгрессмен Грин представила список обвинений в адрес Байдена, которые могут послужить основанием для его импичмента. В основном обвинения строятся вокруг дела Бурисмы, коррупции и кумоства, а также получению денег сыном Байдена от коммунистической партии Китая и жены бывшего мэра Москвы Лужкова.

С учетом текущего расклада голосов в Палате Представителей и Сенате, практических шансов на то, что импичмент Байдену будет объявлен нет никаких, но Грин намерена добиваться рассмотрения этих обвинений в рамках установленных процедур.

Объявить импичмент Байдену.

Сегодня конгрессмен Марджори Тейлор Грин представила статьи об импичменте президенту Джо Байдену за его «коррупционные действия, связанные с его quid pro quo на Украине, и злоупотребление властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену получать деньги у величайших врагов Америки. Россия и Китай».

Конгрессмен Грин сделала следующее заявление:

«Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его практика злоупотреблений властью на посту вице-президента Обамы длительна и тревожна. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний.

Президент Байден даже записывает на пленку признание в обмене на услугу за услугу с украинским правительством, которое угрожает удержать 1 000 000 000 долларов в виде иностранной помощи, если они не выполнят его волю. Президент Байден, проживающий в Белом доме, представляет собой угрозу национальной безопасности, и он должен быть немедленно подвергнут импичменту».

Дело против президента Джо Байдена обширно и подробно:

Джо Байден злоупотребил властью канцелярии вице-президента, допуская взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки, позволив своему сыну влиять на внутреннюю политику иностранного государства и принимать различные льготы, включая финансовую компенсацию, от иностранных граждан в обмен на определенные услуги.

Свидетельства широко распространенных знаний, коррупции и сговора от имени семьи Байденов с иностранными гражданами ясны и убедительны.

В качестве вице-президента Джо Байден был высокопоставленным должностным лицом администрации Обамы, курировавшим антикоррупционные усилия в Украине. Следовательно, любая незаконная деятельность, связанная с коррупцией, проводимая Хантером Байденом на территории Украины или по отношению к ней, будет подпадать под сферу компетенции офиса вице-президента Байдена и усилий Государственного департамента Обамы по борьбе с коррупцией. Фактически, многие должностные лица Госдепартамента в администрации Обамы неоднократно высказывали сомнения относительно роли Хантера Байдена в совете директоров коррумпированной компании. Таким образом, любые случаи коррупции от имени Хантера Байдена через его роль члена совета директоров украинской энергетической компании Burisma намеренно не расследовались и не скрывались.

В 2016 году главный антикоррупционный прокурор Украины Виктор Шокин вел активное и продолжающееся расследование в отношении Burisma и ее владельца Николая Злочевского. В то время Хантер Байден продолжал входить в совет директоров Burisma. По сообщениям СМИ, тогдашний вице-президент Байден «пригрозил удержать 1 миллиард долларов в качестве гарантий по кредитам Соединенных Штатов, если украинское руководство не уволит [Шокина]». После этого Верховная Рада уволила Шокина.

Во время вице-президентства своего отца Хантер Байден наладил множество деловых отношений с иностранными гражданами и получил миллионы долларов из иностранных источников, по-видимому, в обмен на доступ к своему отцу. Финансовые операции, в которых участвовал Хантер, демонстрируют серьезные опасения по поводу контрразведки и вымогательства в отношении Хантера Байдена и его семьи.

Президент Байден серьезно поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их правительственных институтов. Путем вопиющего кумовства он позволил своему сыну влиять на внешнюю политику и получать финансовую выгоду в результате своей роли вице-президента. Он поддерживал своего сына, вступившего в сговор с официальными лицами, связанными с коммунистической партией Китая. Он позволил своему сыну обмениваться встречами с отцом и другими высокопоставленными должностными лицами администрации в обмен на финансовую компенсацию. Он разрешил сыну брать деньги у российских олигархов, в том числе у Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы.

https://breaking911.com/breaking-articles-of-impeachment-filed-against-president-joe-biden/ – цинк

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