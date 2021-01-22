Мнение: Не очко обычно губит…

22.01.2021, 3:28, Разное

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Эх, денёк-то сегодня какой! 21 день 21 года 21 века! Со всех сторон – 21. Блог вступил в Новый год по-ударному, окрепшим и помолодевшим (в отличие от его хозяина), планов – громадьё. Но, как и всегда, он нуждается в поддержке от вас, дорогие читатели, поскольку больше ниоткуда он поддержки не получает.

Собираюсь написать что-нибудь художественное в этом году, какое-нибудь большое полотно. Про выборы, конечно – но без этого, ставшего уже почти каноном в нашей литературе ёрничанья и цинизма, мол, все это сплошной обман трудящихся, посмотрите, какие все кругом дураки, ха-ха-ха. Давно мечтаю написать о выборах как о войне – чем они по своей сути и являются. Чтобы и смех был, и тоска, и печаль. Ну и чтоб убили кого-нибудь – как без этого.

Но не знаю, не решаюсь. Следую совету Льва Толстого – “если можешь не писать – не пиши”. Возможно, зря. В общем – голосуем за блог! Разговорами сыт не будешь…

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Зарубежных друзей спешу обрадовать – Пейпал вроде как починили, работает. Счастье!