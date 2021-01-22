Казна горит в прямом эфире

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22.01.2021, 2:54, Разное

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Под призыв «не надо к нам приезжать!» Смольный продолжает тратить десятки млн на пиар туристической привлекательности Петербурга.

На Рождественский фестиваль огня (в онлайн-формате) спалили почти 80 млн рублей. Еще 5,7 миллиона потратили на ознакомительные туры для иногородних журналистов и блогеров — с размещением в пятизвездных отелях. Из города на Неве они вернулись не только с яркими впечатлениями, но и с коронавирусом.Увидеть Петербург и не умереть

«Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: не надо в этом году к нам приезжать», — пояснил 3 декабря вице-губернатор Евгений Елин, комментируя новый пакет жестких ограничений.

В тот же день комитет по развитию туризма принял очередную группу журналистов и блогеров, прибывших по его заказу ознакомиться с «комплексом конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга» и поспособствовать его продвижению как «мирового туристического центра <…> посредством публикаций материалов о Санкт-Петербурге положительного характера».

«…Будем днем посещать Эрмитажи с Петергофами и ужинать в лучших ресторанах… А живем мы в 5* Corinthia Grand Hotel на Невском, — хвастал 4 декабря у себя в фейсбуке участник пресс-тура из Чебоксар Андрей Иванов.

— Я бы сказал, что это самый изысканный способ подхватить коронавирус этой зимой,

если б не был уверен после определенных событий, что ко мне эта зараза просто не пристает».

8 декабря Андрей еще постил фоточки из лучших ресторанов Северной столицы, нахваливая телячьи щечки и завтраки с шампанским. А 12-го, уже будучи дома, перестал чувствовать вкус и запахи. Переболел ковидом, по его словам, легко. Сожалел лишь о том, что, видимо, это он заразил пару слегших товарищей. Итоговых текстов о петербургской поездке на сайте издания, где работает Андрей, нам обнаружить не удалось. Может, сказалась описанная им в соцсети постковидная депрессия: «Крыша едет конкретно, все вокруг кажется тупым и бессмысленным».

Не больше смысла видится и в самом пресс-туре, учиненном комитетом по развитию туризма в разгар пандемии, после объявленных новых ограничений на массовые, спортивные мероприятия, автобусные экскурсии, работу заведений общепита, музеев и театров. Контракт на организацию ознакомительной поездки для журналистов стоимостью в 5,75 млн комитет заключил 24 ноября — на тот момент Петербург сохранял за собой второе по стране место с рекордным числом заболевших за сутки (3179 человек).

Прааздничный Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Сами пресс-туры — пятидневные, для пяти групп — прошли с 28 ноября по 7 декабря. В них должны были принять участие до 50 журналистов и блогеров из разных регионов (из них не менее 10 из Москвы). Согласно ТЗ, от всех журналистов по итогам поездки требовалось обеспечить по публикации объемом от 2000 знаков, а каждому блогеру — не менее 10 постов хотя бы с одной фотографией, а если с двумя и больше — достаточно и пяти постов.

Исполнителей такой непыльной работы предписывалось разместить по одноместным номерам в гостиницах, «расположенных не далее 2,5 км от Дворцовой площади и классом не менее 5 звезд» (заложенная стоимость номера с завтраком — 10,3 тыс.). Еще по 5,2 тыс. в день — на обед-ужин каждого участника в ресторанах «с рейтингом не ниже 4,5 в соответствии с классификацией портала Tripadvisor», предпочтительно панорамных, с видами на главные достопримечательности Петербурга.

Если верить ТЗ, участники пресс-тура отбирались на основании глубокого мониторинга СМИ и рекомендаций творческих союзов журналистов. За этот мониторинг, подбор участников и разработку незатейливой программы тура исполнитель контракта (московское ООО «ПрофМедиаГрупп») получил свыше 500 тыс. рублей. Однако не все вышедшие по итогам поездки публикации убеждают, что питерскими пятизвездочными отелями насладились лучшие из лучших.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

«Здание имеет форму эллипса, создатели комплекса хотели, чтобы «Арена» была похожа на колизей. Посетители отмечают, что внутри комплекса царит атмосфера уюта»; «Хоккей — один из самых популярных видов спорта в современном Петербурге»; «Не только иностранцы, но и жители других регионов РФ приезжают полюбоваться красотами Северной столицы России»; «В обязательный туристический набор Северной столицы заслуженно входит посещение государственного Эрмитажа», — описал свои впечатления языком стенгазеты московский участник пресс-тура (сетевое издание «Регионы России», сохраняем орфографию оригинала).

Были в составе группы и представители крупных федеральных СМИ — у которых, впрочем, есть в Петербурге свои представительства и корреспонденты, что позволяло сэкономить хотя бы на размещении.

Ознакомительные туры для прессы комитет по развитию туризма проводит не первый год. Но в 2015 году это стоило городской казне 1,5 млн, а в коронавирусный 2020-й — почти вчетверо больше. Хотя, реагируя на критику о недостаточной поддержке городских предпринимателей в условиях пандемии, губернатор Александр Беглов заявлял об острой нехватке средств на самое необходимое: «Бюджет сегодня трещит по всем швам! А мы здесь говорим — вот это надо, вот это… Да, надо, я согласен полностью. Скажите, где взять деньги, и сразу дам. Поднимите шум на федеральном уровне, скажите — вот городу не хватает денег, на оборудование, на то, пятое-десятое».

Пятое-десятое

Но почему-то вопрос, где взять деньги, не стоит, когда дело касается развлечений на широкую ногу, которым и эпидемиологические ограничения не особая помеха. Львиная доля таких мероприятий проводится по заказу комитета по развитию туризма. В представленном на сайте ведомства Едином календаре событий Санкт-Петербурга на 2020 год фестивалей и праздников — 50 штук. Да, значительная их часть нынче прошла в онлайн-формате. Что, впрочем, никак не сказалось на тучном финансировании.

В последние дни августа, под губернаторские пророчества об ожидаемом росте статистики по ковиду после возвращения горожан с летних каникул, провели Фестиваль цветов (39,9 млн). Устроители объявили, что посвящают его медикам, героически сражающимся в красных зонах. Обеспечив врачам попутно с вручением пышных букетов новый вал работы: толпы людей, забыв о социальной дистанции и масках, сгрудились за ограждениями вдоль всего Невского проспекта, чтобы поглазеть на колонны украшенных цветочными композициями ретроавтомобилей и конных экипажей.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Контракт на проведение Фестиваля цветов заключили с Санкт-Петербургской общественной организацией поддержки социально значимых проектов «Альтернатива». Ей не в первый раз достаются заказы комитета по развитию туризма (зачастую на безальтернативной основе, как единственному заявителю). Годом раньше, например, «Альтернатива» получила контракт на «Фестиваль света осенью 2019» (39,5 млн) и контракт на «Фестиваль света в ноябре 2019» (33,6 млн). Не то чтобы в комитете не считают ноябрь осенним месяцем, причины у такого странного разделения в названиях закупок совсем иные. Дело в том, что по закону госконтракты на сумму свыше 40 млн проводятся через комитет по государственному заказу. Вероятно, стремление обойти это установление и приводит к тому, что комитет по развитию туризма членит исполнение одного мероприятия на два заказа, оценивая каждый в сумму чуть меньше 40 млн.

И какой бы фестиваль он ни затевал, стоимость закупки колеблется у отметки 39 млн.

Не стал исключением и нынешний Фестиваль огня. На подведомственном комитету интернет-ресурсе его полное название представлено как «Петровский фестиваль огня “Рождественская звезда”». А закупки проведено две: одна на проведение Фестиваля огня, другая — Петровского фестиваля». Каждая на сумму 38,9 млн. Оба контракта заключены с той же «Альтернативой», в один день — 28 декабря. То есть когда до масштабного мероприятия (мультимедийная программа с использованием 3D-mapping-технологий, а также фейерверки, огненные и световые шоу на пяти городских площадках) оставалось 10 дней.

Согласно ТЗ, мероприятие проводится в течение одного дня, его продолжительность по первой закупке — не менее 45 минут, по второй — 60. Аналогичные прошлогодние шоу, стоившие примерно столько же, демонстрировались в течение двух дней, продолжительностью по два часа. И увидеть их можно было вживую — в отличие от нынешних, в формате онлайн.

Где именно будут запускать фейерверки и учинять прочие игрища с огнем и светом, заранее не раскрывалось.

Птичек жалко. И денег

Секретная операция на нынешнее Рождество стоила нервов многим петербуржцам и их домашним питомцам. Бурный обмен впечатлениями развернулся в фейсбучном сообществе «Петроградская диаспора» — одной из пяти тайных площадок оказался Елагин остров. Встревожиться было от чего еще на подступах к нему: от вида скопления суровых росгвардейцев, выстроившихся вдоль набережной.

«Охраны было как у Кремля. Весь периметр оцеплен от Ушаковской развязки», — оценил Константин Набель. Пока он и другие прохожие гадали, что случилось и по какому поводу спецоперация, все начало взрываться, громыхать и полыхать огнями.

«Мы совершенно случайно на этот праздник жизни попали, возвращались с тренировки, решили по привычке прогуляться по парку — а тут такое… Всех уток распугали. Бабахали, мне кажется, не меньше часа, очень «богато», народу в парке почти не было. Хоть кто-то насладился тратой такой кучи денег?» — задается вопросом Александра Головачева.

«Красиво — да! Но зачем? — недоумевает Ольга Сальникова. — Ну или почему не ограничились 20 залпами, а остальные деньги потратили бы на благие дела, а не в воздух! Перепугали парковых птиц и белок, домашних и бездомных кошек и собак… Гулянья на Новый год запретили, а когда все по домам, такой фейерверк устроили. Все через опу((».

Елагин остров. Фото: ЦПКиО им. С.М. Кирова

Елагин остров — памятник природы регионального значения, особо охраняемая природная территория (ООПТ). Здесь зарегистрировано 144 вида птиц, включая залетных. Из них 23 вида занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга, 31 — в Красную книгу Балтийского региона, 3 — в Красную книгу Российской Федерации. Режимом ООПТ в целях сохранения исторических ландшафтных композиций и биологического разнообразия устанавливаются жесткие запреты на всякую деятельность, не отвечающую задачам сохранения этого мира и его баланса. В том числе запрещено использование открытого огня и моторных лодок. Выбор такого уникального места, как площадки для часового шоу с огнями и грохотом, представляется, мягко говоря, странным.

«Новая» поинтересовалась в комитете по природопользованию — согласовывали ли с ними такой выбор площадки для огненного шоу и считают ли специалисты ведомства допустимым устройство фейерверков на территории ООПТ.

«Нет, не согласовывали, но они и не обязаны это делать, — пояснил начальник инспекторской службы ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Дмитрий Мячков-Зенькович. — Потому что проведение культурно-массовых мероприятий относится к уставной деятельности Центрального парка культуры и отдыха (территория Елагина острова находится в пользовании ЦПКиО. — Ред.). И согласование таких мероприятий было по умолчанию выведено из юрисдикции нашего комитета, когда создавалась ООПТ «Елагин остров» (в 2016 г.). Но, по мнению наших специалистов-орнитологов, в зимнее время фейерверк едва ли может нести серьезный вред здешним птицам. Упомянутые в паспорте ООПТ «Елагин остров» редкие виды — это мигрирующие, а не оседлые. Для перелетных важно соблюдать установленные режимом ограничения в периоды гнездований, то есть в летнее время — до 15 июля, и мы за этим следим. А те птицы, что и зимуют здесь, терпимы к городским шумам».

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Хотя, как признает Дмитрий Петрович, для любой ООПТ, включая и Елагин остров, масштабный фейерверк — не самая подходящая затея. И ни один специалист не рискнет однозначно утверждать, что такая затяжная пальба не повлекла абсолютно никаких дурных последствий для живой природы. В комитете, как заверил «Новую» Дмитрий Мячков-Зенькович, теперь намерены запросить у дирекции ЦПКиО список запланированных на этот год мероприятий, чтобы заранее оценить их уместность на территории ООПТ.

А комитет по развитию туризма победно отчитался по окончании праздников: трансляция рождественского Фестиваля огня собрала свыше миллиона просмотров, ее увидели в 140 странах мира.

Смотреть фейерверк на экране почти битых два часа — специфическое удовольствие. Как и наблюдать за тем, как две барышни накидывают пластиковой ложкой краску на лист с контуром Павловского дворца и размазывают ее шпателем, а результат проецируется на фасад в натуре. В смете эта часть программы — «профессиональные художники, работающие в жанре «диджитал-арт» (VR) и/или «поп-арт» с акварелью, гуашью и другими техниками, 2 человека» — оценена в 160 тыс.

Девушки были милые и улыбчивые, заработали по 80 тыс. — ну и ладно, бог с ними.

Куда больше удивляет оцененная в 360 тыс. установка (без изготовления) трех шатров/мобильных гримерок. Или «общая концепция мероприятия» за 568 тыс., при отдельной позиции — «создание оригинальной концепции и сценария мультимедийной программы» — 345 тыс. для Фестиваля огня и еще 345 тыс. на «оригинальную концепцию» Петровского фестиваля (с учетом того, что речь идет об одном мероприятии 7 января). Или почти 0,5 млн на «уборку территории» по одной закупке и 0,6 млн — по второй; обеспечение охраны и безопасности — два раза по 0,65 млн. Еще 0,5 млн — «услуги по созданию план-схем расстановки технического оборудования».

И, наконец, главный вопрос — если всем этим великолепием можно наслаждаться онлайн, а в реальности — нельзя, как оно работает на достижение заявленной в госзакупках цели, то есть способствует притяжению туристов в Петербург?

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»

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