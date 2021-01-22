Голикова обсудила с победителем конкурса «Лидеры России» программу поддержки молодежи

22.01.2021, 2:46, Новости дня

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Вице-премьер Татьяна Голикова провела первую встречу с победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России», начальником управления информационной и молодежной политики МГТУ им. Н.В. Баумана Мариной Добринец, в ходе которой они обсудили систему поддержки талантливой молодежи, а также проекты в сфере науки и технологий.

Голикова является наставником конкурса «Лидеры России» с самого его запуска. В третьем сезоне в подопечные она выбрала победителя конкурса «Лидеры РФ 2020» Добринец. В рамках задания «Сердце лидера» Добринец участвовала в организации проекта «Школа проектного лидера», основная задача которого – развитие социальной ответственности и надпрофессиональных навыков у студентов инженерного вуза, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Любой студент Бауманского университета мог предложить для реализации идею социального проекта, для участников были проведены мастер-классы по социальному проектированию и формированию команды и распределению ролей в ней, тренинги по презентации проектов, составлению смет, отчетов и т.д. По итогам школы студенты формировали команды проектов и перед экспертами защищали свои презентации. Лучшие идеи получили административную и финансовую поддержку для реализации. «Школа проектного лидера» стартовала в декабре 2019 года. Всего было подано 200 заявок на участие, а отобраны 10 проектов-победителей. Для инженера очень важно осознавать, что изобретения и разработки, которые он будет создавать в будущем, могут сильно влиять на общество, его развитие и безопасность. Реализуя социальные проекты, ребята учатся работать на общество, чувствовать его потребности, модернизировать свои предложения под потребности людей», – рассказала Добринец.

Голикова поздравила победительницу конкурса управленцев и выразила надежду на ее активное содействие популяризации науки и повышению престижа инженерных специальностей среди молодежи.

«Система образования непрерывно совершенствуется, отвечая вызовам времени. Тем важнее сегодня обеспечить преемственность образования, выстроить траекторию развития талантов так, чтобы они могли увидеть цель еще в раннем возрасте и поэтапно идти к ней по устойчивому и понятному пути, используя весь спектр своих возможностей», – отметила Голикова. Она подчеркнула, что профессиональный опыт и чутье победительницы конкурса помогут ей добиться успеха в реализации подобных инициатив.

Добринец поблагодарила вице-премьера за оказанное внимание и выразила готовность к плодотворной совместной работе.

«Возможность поработать под патронажем Татьяны Алексеевны для меня большая честь и удача. Постараюсь приложить максимум сил, чтобы за время сотрудничества впитать как можно больше ее знаний и опыта, который поможет мне воплотить мои профессиональные мечты в реальность», – отметила она.

Добринец окончила МГТУ им. Н.Э. Баумана с красным дипломом инженера. Участвовала в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году, сформировала команду для организации образовательного трека «Технологии будущего», в работе которого приняли участие более, чем 6000 человек. За данную работу имеет благодарность резидента РФ и памятую медаль фестиваля. Прошла ряд стажировок за границей с целью изучения международного опыта в молодежной политике.