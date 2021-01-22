 

Видео: В США сменилась власть: главное

22.01.2021, 2:46, Новости дня
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В Вашингтоне, оцепленном 65-тысячными силами безопасности, состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Америку теперь ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам».

Теги: 

США
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выборы в США
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Джо Байден
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перестройка
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Дональд Трамп
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Дмитрий Бавырин



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