 

Пожар в пансионате в Харькове. Полиция задержала трех человек

22.01.2021, 2:36, Новости дня
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Полиция задержала трех человек в рамках расследования, которое начали из-за пожара в доме престарелых в Харькове, сообщила пресс-служба прокуратуры области. 

В релизе сказано, что задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. 

“Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами”, – сообщили в прокуратуре. 

Совладелица, по данным Министерства внутренних дел, сейчас на больничном, она под охраной полиции. 

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/4351839601510071

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находились примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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