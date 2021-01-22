Пожар в пансионате в Харькове. Полиция задержала трех человек
22.01.2021, 2:36,
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Полиция задержала трех человек в рамках расследования, которое начали из-за пожара в доме престарелых в Харькове, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
В релизе сказано, что задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения.
“Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами”, – сообщили в прокуратуре.
Совладелица, по данным Министерства внутренних дел, сейчас на больничном, она под охраной полиции.
https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/4351839601510071
21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находились примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.
По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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