Ученые начали подсчет слонов с помощью спутниковых снимков

22.01.2021, 2:36, Новости дня

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Ученые из Великобритании подсчитали африканских слонов с помощью снимков из космоса. Исследование опубликовано в журнале ZSL.

“Спутники позволяют проводить крупномасштабные съемки в короткие периоды времени с возможностью повторных съемок с интервалом в 24 часа. Спутниковые изображения с очень высоким разрешением успешно используются для обнаружения и подсчета ряда видов диких животных на открытых, однородных ландшафтах и морских ландшафтах, где животные контрастируют с окружающей их средой”, – отметили в работе.

По словам ученых, до последнего времени ни одно исследование не обнаруживало слонов с использованием спутниковых изображений.

Компьютер анализирует снимки со спутника, который находится на расстоянии 600 км над поверхностью Земли. За один день можно исследовать до 5 тыс. км² ландшафта. Подсчет ведется с помощью алгоритма, обученного распознавать слонов на неоднородном фоне – открытых пастбищах, лесах, на территориях со смешанным покрытием.

Авторы исследования считают, что их метод наблюдений можно использовать для борьбы с браконьерами. В дальнейшем ученые планируют следить из космоса за более мелкими животными.

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