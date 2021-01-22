 

В Совфеде не поддержали предложение уменьшить размер ручной клади авиапассажиров

22.01.2021, 1:52, Новости дня
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Предложение «Аэрофлота» об уменьшении на 20% размера бесплатной ручной клади связано с сокращением пассажиропотока из-за пандемии, но от этих мер компания не выиграет, сообщил замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев.

В РФ обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20% (с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений), с такой инициативой выступил «Аэрофлот».

«Предложение авиакомпании «Аэрофлот» министерству транспорта по сокращению размеров багажа, который можно провозить бесплатно, скорее, ситуационное. Безусловно, на фоне беспрецедентного падения доходности авиаотрасли в условиях пандемии коронавируса компании пытаются использовать любые возможности для получения дополнительного дохода. И, к сожалению, часто за счет пассажиров», – приводит РИА «Новости» слова Васильева.

По мнению сенатора, если минтранспорта примет предложение «Аэрофлота» и сократит размеры провозимого бесплатно багажа на 20%, то это вызовет определенные проблемы на рынке авиаперевозок, вплоть до перераспределения пассажиропотока.

Кроме того, предложение может привести к увеличению конкуренции на рынке авиаперевозок, и «те компании, которые не примут данное решение как руководство к действию, только выиграют», добавил Васильев. Тем более, ряд компаний как раз идут по пути послабления требований и тем самым расширяют поток авиапассажиров, сказал законодатель. Он подчеркнул, что в условиях, когда количество пассажиров уменьшилось «конкурентная борьба приобретет самый острый характер».

«Кроме того, такое решение вряд ли обрадует бизнес, так как существует множество компаний, специализирующихся на выпуске чемоданов стандартных размеров, и им тоже придется вносить определенные изменения в размерный ряд своей продукции, а значит, в технологический и производственный процессы. Полагаю, что вполне достаточно введения ограничений по перевозке багажа в компаниях «Победа», «Аврора», «Россия». «Аэрофлоту» в данной группе авиакомпаний целесообразно не усложнять правила, тем более, что и цены на перевозки этой компании не ниже, чем у коллег по бизнесу», – подчеркнул политик.

Ранее минтранс обсуждал предложение «Аэрофлота» уменьшить нормы багажа в России, заявив, что вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и общественными организациями. Окончательных решений пока не принималось.

Напомним, в ноябре 2019 года сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета, так как вес животного превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. Однако кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

В результате мужчина прошел на борт самолета, подыскав кота-дублера с меньшим весом, после чего «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал накопленные бонусные мили.



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