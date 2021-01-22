Конгресс США разрешил кандидату Байдена возглавить Пентагон

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22.01.2021, 1:52, Новости дня
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Обе палаты Конгресса США в порядке исключения разрешили утвердить на пост шефа Пентагона отставного американского генерала Ллойда Остина, кандидатуру которого выдвинул глава новой американской администрации Джозеф Байден.

Утверждение кандидатуры Остина требовало от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект, так как во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. При этом Остин покинул службу в ВС США весной 2016 года. На действительной военной службе Остин находился почти 41 год, став шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды, передает ТАСС.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил объявил Россию «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. Он также назвал Россию «ключевым противником» США в космосе, поддержал поставки американского оружия Украине, а также обвинил Россию в наращивании военной мощи и «агрессивном поведении в Арктике и во всем мире». При этом Остин выступил в поддержку продления СНВ-3.



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