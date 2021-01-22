Сотрудников фонда Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции

22.01.2021, 1:52, Новости дня

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Полиция задержала сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил источник в правоохранительных органах. Также задержаны сотрудники ФБК Георгий Албуров и Любовь Соболь.

«Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома», – приводит слова источника ТАСС. Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова и доставили его в отделение. Как отметил источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции.

Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП).

В свою очередь адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что сотруднице ФБК Навального грозит до 10 суток ареста. «В отношении Соболь сейчас составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Завтра пройдет заседание в Симоновском суде Москвы по этому вопросу», – сказал адвокат. По его словам, Соболь также обязали явиться в отделение полиции в аэропорту Внуково, где в отношении нее составят протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Соболь, в настоящее время «ее отпустили из полиции, вручив на руки протокол».

Ранее сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.