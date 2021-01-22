В Запорожской области у двух девушек изъяли наркотики на 7 млн грн

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22.01.2021, 1:42, Новости дня
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В Запорожской области выявили распространителей наркотиков, которые работали через Telegram-канал. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Две подруги, 16 и 18 лет, получали по почте синтетический психостимулятор “Альфа PVP”, каннабис и таблетки экстази, фасовали их в съемной квартире и отправляли клиентам в другие области Украины. В целях конспирации злоумышленницы использовали вымышленные имена, отметили в полиции.

Одну из злоумышленниц задержали, когда она получила посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с “Альфа PVP” весом около 1 кг.

Полиция провела обыск в квартире, которую девушки арендовали под фасовочный цех.

“В результате изъято более 1 тыс. слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более 6 кг, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом “магазина” и электронные весы. Сумма изъятого по ценам черного рынка составляет более 7 млн грн”, – уточнили в релизе.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранток задержали, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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