После выступления на инаугурации Байдена у поэтессы Аманды Горман выросли продажи книг

22.01.2021, 1:42, Новости дня

Две книги американской писательницы Аманды Горман стали самыми продаваемыми на Amazon после ее участия в инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом писательница сообщила в Twitter 21 января.

“Большое спасибо за поддержку меня и моих слов”, – написала Горман.

I AM ON THE FLOOR MY BOOKS ARE #1 & #2 ON AMAZON AFTER 1 DAY! Thank you so much to everyone for supporting me and my words. As Yeats put it: “For words alone are certain good: Sing, then”

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 20, 2021

В список бестселлеров Amazon вошли книги Change Sings и The Hill We Climb. Стихотворение из второго сборника – “Холм, на который мы поднимаемся” – Горман прочитала на инаугурации.

За всю историю США всего шесть поэтов выступали на инаугурациях президентов, эту традицию поддерживает Демократическая партия. Об этом 21 января пишет Vogue.ua.

“Горман стала самой молодой из них, очаровав мировую общественность тем, что ее спич был похож скорее на перформанс, чем на протокольное выступление. Аманда вышла на сцену в пальто и ободке Prada”, – отметило издание.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

