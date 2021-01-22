Байден приказал разведке изучить антироссийские истории

22.01.2021, 0:58, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство РФ в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД РФ заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации.

Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для США.