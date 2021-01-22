Социальные выплаты повысятся с 1 февраля: подробности

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22.01.2021, 0:14, Разное
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Какие социальные выплаты повысятся с 1 февраля 2021 года, рассказала ведущий юрист “Европейской юридической службы” Оксана Красовская. В первую очередь, увеличится размер пособий на детей – как единовременное при рождении ребенка, так и ежемесячное по уходу за несовершеннолетним.

Также повысятся единовременные выплаты женщинам, которые состоят на учет в медицинских организациях с первых месяцев беременности. Увеличится пособие, предоставляемое одному из усыновителей при передаче ребенка на воспитание в семью. Во всех случаях речь идет прибавке в 4,9%.

Кроме того, со следующего месяца проиндексируются
не только
выплаты людям, получившим производственную травму, но и пособие для Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы и россиян с другими званиями.

Говоря о социальных выплатах, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отметила, что на 4,9% также повысится пособие на погребение пенсионеров. Однако прибавки к пенсии с февраля ожидать не стоит. Напомним, с января 2021 года пенсия для неработающих пожилых людей увеличилась на 6,3%.



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