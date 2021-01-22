Тепло придет с Норвегии

22.01.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Обширный и глубокий циклон с центром у юго-западного побережья Норвегии в ближайшие дни распространит свое влияние на европейскую территорию России.

В результате изменения направленности воздушных потоков на юго-западные, в центрально-европейский регион (как не парадоксально) будут поступать теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья.

Прошедшие две декады января еще раз подтвердили неустойчивый характер погоды в ЦФО. По температурному режиму месяц разделился ровно пополам: первая декада оказалась не по сезону теплой, средняя температура превысила норму более, чем на 3 градуса, а вторая декада дерзнула редкими морозами, и средняя температура была уже на 7 … 11 градусов ниже многолетних значений.

В предстоящие выходные холодный антициклон будет окончательно оттеснен на восток обширным атлантическим циклоном. Его центр кружит вблизи Скандинавского полуострова, а влияние распространяется почти на всю западную Европу и западную половину европейской России. Уже сейчас ЦФО пересекает теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном. Он проявит себя мокрым снегом – от небольшого до умеренного, а температура продолжит повышаться.

23-24 января в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле потеплеет до +3 градусов. Ожидается таяние снега, усложнение обстановки на дорогах, из-за гололедицы. Метеорологические условия будут способствовать образованию сосулек и схода снега с наклонных крыш зданий.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – температура будет чуть выше 0 градусов.

Атмосферное давление в выходные – с 744 до 747 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 24 января было в 1979 году: -30,2 градуса. А в это день 1959 года на улице была оттепель: +3,0 градуса.