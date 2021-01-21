В оккупированном Крыму матрос попал в реанимацию после принудительной прививки от коронавируса

21.01.2021, 23:54, Новости дня

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В оккупированном Крыму матрос-срочник Черноморского флота РФ попал в реанимацию после принудительной прививки от COVID-19. Об этом сообщает “Радио Свобода”.

18-летний Максим Чурилов, которого российские власти призвали на срочную службу в октябре 2020 года, проходит ее в 1096-м отдельном зенитно-ракетном полку (в/ч 83576) в городе Севастополь.

Издание сообщает, что утром 10 января солдатов части собрали на плацу. Командир объявил подчиненным, что им будут делать прививки от коронавируса, участие в этом мероприятии обязательно и никакие отказы не принимаются. После этого матросов срочной службы доставили в военную поликлинику и там сделали прививки.

Некоторые военнослужащие предупреждали врачей о возможных аллергических реакциях, но их замечания медработники слушать не стали. Кроме того, они отказались назвать препарат, которым делали прививки. Около двух десятков привитых 10 января моряков в Севастополе пожаловались на плохое самочувствие. У них поднялась температура до 39 градусов и выше.

У Чурилова же началась аллергическая реакция, к ночи у него развился отек Квинке, и он начал задыхаться. Его экстренно доставили в приемный покой ближайшей городской больницы, где врачи на протяжении пяти часов при помощи капельниц снимали последствия приступа. После этого на скорой помощи Чурилова доставили в реанимационное отделение Севастопольского военно-морского клинического госпиталя, а после стабилизации перевели в обычную палату.

Председатель совета общественной организации “Независимой ассоциации врачей”, врач-невролог Алина Лушавина в комментарии “Радио Свобода” сообщила, что этот случай в РФ и оккупированном Крыму – не единственный. По ее словам, военнослужащих под страхом увольнения заставляют делать прививки. Лушавина напомнила, что третий этап клинических испытаний российской вакцины еще не завершен, и назвала происходящее “опытами на людях по принуждению и угрозе”.

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

14 октября 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина “ЭпиВакКорона”. В России заявляли о 100-процентной эффективности вакцины.

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