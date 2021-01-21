НБУ сохранил учетную ставку, ЕСПЧ вынес решение по делам Майдана, в Харькове при пожаре погибло 15 человек. Главное за день

21.01.2021, 23:54, Новости дня

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В Харькове сгорел нелегальный пансионат

Сегодня примерно в 15.00 в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что здание было переоборудовано под дом престарелых. В нем ни одна организация не зарегистрирована, заявили в Харьковской облгосадминистрации. На здание как на гериатрическое учреждение нет документов, сообщили в полиции. У владельца есть еще как минимум один такой нелегальный пансионат, выяснили правоохранители.

По данным правоохранителей, в доме в день пожара было порядка 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС. Кабмин создал правительственную комиссию по расследованию причин трагедии.

ЕСПЧ вынес решение по делам Майдана

Европейский суд по правам человека вынес решение по пяти искам, которые касались событий на Евромайдане в Киеве в 2013–2014 годах. Суд установил, что украинская власть, возглавляемая беглым президентом Виктором Януковичем, целенаправленно нарушала права человека и несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.

Передача удерживаемых лиц не состоялась

Передача пророссийскими боевиками Украине удерживаемых “ЛДНР” лиц остановлена, сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук. Самолет, по его данным, не вылетел.

Как рассказывала украинский омбудсмен Людмила Денисова, информация о передаче пленных и их количестве “постоянно менялась”. Одними из возможных маршрутов передачи пленных называли Россию и Беларусь. По данным правозащитников, из Минска украинских граждан должен был забрать на своем самолете нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчук.

НБУ сохранил самую низкую за время независимости Украины учетную ставку, но ухудшил прогноз инфляции

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Регулятор впервые снизил ее до такого уровня – самого низкого в истории независимой Украины – в июне 2020 года. С того времени учетная ставка не менялась.

Прогноз инфляции на 2021 год НБУ ухудшил с 6,5% до 7%.

Волкер, возможно, станет послом США в Украине

В Вашингтоне обсуждается возможность назначения бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера послом в Киев, заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” российский политолог Андрей Пионтковский, который живет в США.

“Очень хорошие слухи в Вашингтоне сейчас. Не знаю, насколько это достоверно, но такая информация обсуждается. Послом США в Украине может быть назначен большой друг страны Курт Волкер”, – сказал он.

Украина завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону

Украина 21 января завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону в этом сезоне. Украинка Юлия Джима, которой удалось закрыть все 20 мишеней, заняла второе место в индивидуальной гонке.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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