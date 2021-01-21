Мэрия Харькова оплатит лечение пострадавших во время пожара в частном пансионате

21.01.2021, 23:54, Новости дня

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Организацию похорон и траты на лечение пострадавших во время пожара в частном доме престарелых возьмет на себя мэрия Харькова. Об этом 21 января на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, пишет пресс-служба мэрии.

Директор департамента здравоохранения мэрии Юрий Сороколат рассказал, что в больницах находится пять пациентов пансионата. По его словам, у 65-летнего мужчины диагностировано 15% ожогов поверхности тела средней степени тяжести. 73-летний мужчина отравился угарным газом, его состояние – средней тяжести.

Трое пострадавших – мужчины 57 и 80 лет и 81-летняя женщина – “в шоковом состоянии помещены в отделение паллиативной помощи 17-й городской больницы”, уточнили в мэрии.

21 января в двухэтажном жилом здании, где, по словам работников заведения, находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет, произошел пожар. 15 человек погибли, 11 пострадали. Некоторых пострадавших из горящего дома выносили соседи, рассказывали очевидцы. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, заявили в Харьковской облгосадминистрации. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что здание переоборудовано под дом престарелых.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного пансионата. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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