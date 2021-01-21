 

В российском сегменте МКС вышла из строя система получения кислорода

21.01.2021, 23:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В российском модуле Международной космической станции 21 января отключилась система получения кислорода “Электрон-ВМ”. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, пишет “РИА Новости”.

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам Центра управления полетами о нештатном выключении одной из дублирующих систем кондиционирования воздуха на МКС. В “Роскосмосе” заявили, что нештатное выключение “является особенностью работы системы”.

По данным информагентства, Рыжиков также сообщил об отключении “Электрона-ВМ”, по его словам, систему пытались запустить, но безуспешно. 

“РИА Новости” пишет, что система получения кислорода “многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года”. По информации агентства, на МКС  есть запасы кислорода, также в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля “Прогресс”, который должен был доставить россиянам продукты.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Евродепутат назвала историю с Навальным невыгодной России

30.06 / Смартфон IPhone SE Plus получит чипсет Apple A13 Bionic и выйдет в 2021 году

01.09 / В Ленобласти на День знаний открыли две новые школы

02.10 / Видео: Коронавирус у Трампа: почему это важно

17.01 / Байден выдвинул кандидатуру Нуланд на должность в Госдепе

16.07 / Якутский музей стал доступен на интернет-платформе Artefact

25.06 / Диагностировать болезнь сердца можно по бактериям на языке

13.12 / При пожаре в центре Москвы погиб человек

23.12 / В мире: «Самый успешный славянский народ» стал таким из-за аферы

05.10 / Запасы газа в подземных хранилищах Украины перед отопительным сезоном достигли 10-летнего максимума – “Укртрансгаз”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска