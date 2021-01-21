Ученые: Препараты от артрита не снижают риска смерти у пациентов с тяжелой формой COVID-19

21.01.2021, 23:50, Разное

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Мировые лидеры говорили о преимуществах препарата от артрита тоцилизумаба, который можно использовать для лечения коронавируса. Ученые обнаружили, что лекарственное средство не снижает риска смерти у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В то время как вакцинация производится в разных странах, исследователи все еще пытаются вылечить пациентов с помощью других доступных лекарств. Ранее результаты одного из исследований, проведенных в Великобритании, показали, что применение противовоспалительных препаратов от артрита может значительно улучшить выживаемость среди тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Вопреки утверждениям британского исследования, недавнее исследование показало, что лечение пациентов с тяжелым COVID-19 средством тоцилизумаб вместе со стандартным лечением не лучше, чем одна только стандартная медицинская помощь.

Как выяснилось, спустя 15 дней после начала применения лекарства от артрита, скончались 11 больных COVID-19 из 65. Только два человека умерли в контрольной группе, где тоцилизумаб не использовали. Некоторые ученые, в том числе и представители Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии отметили, что такие противоречивые эффекты необходимо оценить в будущих исследованиях.

Что происходит, когда пациентам с коронавирусом вводят тоцилизумаб

Исследователи объяснили, что препарат блокирует определенную часть иммунной системы – интерлейкин 6, которая может стать лишней у некоторых пациентов с COVID-19. Считалось, что тоцилизумаб помогает уменьшить воспалительную реакцию организма на вирус и предотвратить ужасные последствия заболевания, проведенная работа показала, что эффекты препарата недостаточно четко определены.

Ученые провели клиническое испытание, в котором сравнивали тоцилизумаб плюс стандартное лечение с обычным лечением только у пациентов, поступивших в больницу с тяжелым или критическим COVID-19. Выводы основаны на данных 129 взрослых (средний возраст 57 лет) с подтвержденным COVID-19 в девяти больницах Бразилии в период с 8 мая по 17 июля 2020 года. Пациенты получали дополнительный кислород или искусственную вентиляцию легких и имели аномальные уровни как минимум двух молекул, связанных с воспалением в их крови.

Испытуемые были случайным образом разделили на две группы: в одной 65 пациентов получали препарат и стандартное лечение, а во второй 64 участника лечились только стандартно. Все испытуемые находились под наблюдением 15 дней. У больных после противовоспалительного средства повышался риск летального исхода. Почти 18 пациентов в группе тоцилизумаба и около 13 пациентов в группе стандартного лечения были вынуждены подвергнуться искусственной вентиляции легких после приема препаратов от артрита. Некоторые из этих пациентов погибли.

Пациенты, страдающие острой дыхательной недостаточностью

Пациенты с тяжелой формой коронавируса, которым вводили препарат от артрита, страдали различной острой дыхательной недостаточностью, связанной с COVID-19, или полиорганной недостаточностью. Некоторые из них скончались от болезни. Подчеркивая ограничения исследования, исследователи заявили, что размер выборки исследования был небольшим, что могло повлиять на шансы обнаружения истинного эффекта. Однако они добавили, что результаты были стабильными после корректировки уровней респираторной поддержки, необходимой пациентам в начале испытания. Исследователи пришли к выводу, что у пациентов с тяжелым или критическим COVID-19 тоцилизумаб плюс стандартная помощь не превосходили только стандартную помощь в улучшении клинического статуса через 15 дней и могли увеличить смертность.

Источник: www.thehealthsite.com