РКН потребовал от “ВК” пресечь вовлечение детей в протесты

21.01.2021, 23:20, Разное

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В социальной сети выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Роскомнадзор потребовал незамедлительно пресечь подобные действия.

“На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть “ВКонтакте” направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия”, – сказано в сообщении РКН.

Ранее “Дни.ру” писали, что Роскомнадзор обратился к Google и потребовал удалить из поисковой выдачи рекламу ресурсов с запрещенными веществами. Компания должна проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы.

Также ведомство призывало Google прекратить политику ограничений в отношении российских СМИ. На контент отечественных телеканалов YouTube ставил пометку “нежелательное содержимое”.