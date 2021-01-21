 

Стало известно о планах Минсельхоза заморозить цены на две категории продуктов

21.01.2021, 23:20, Разное
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Согласно данным Минсельхоза, в период с 11 по 17 января макаронные изделия подорожали на 8%, а зерно – на 3,5%. Если стоимость указанных продуктов будет увеличиваться, то властям придется заморозить ее. Отметим, что ранее ведомство ввело предельные цены на такие продукты, как сахар и подсолнечное масло.

Ведомство обвинило российских фермеров в том, что они сдерживают продажи зерна для дальнейшего подорожания. Замминистра Оксана Лут попросила убедить производителей не повышать цены на продукты в первом квартале. При этом она не уточнила, на каком уровне должна быть зафиксирована предельная стоимость.

Минсельхоз порекомендовал властям регионов провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макаронные изделия, а также яйца и картофель, передает “Коммерсантъ”. Лут отметила, что пошлины на экспорт позволят снизить стоимость зерна в ближайшее время.

Напомним, во время большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России пришел в возмущение из-за роста цен на хлеб и макароны. Владимир Путин напомнил, что в стране был рекордный урожай зерна. “Это что такое, это с какой стати?”, – обратился возмущенный глава страны к чиновникам.



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