В мире: Российская вакцина получила трамплин в Европу

21.01.2021, 23:10, Новости дня

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Знаковое для российской вакцины «Спутник V» событие произошло в четверг – ее применение официально одобрила первая страна Евросоюза. Почему Венгрия, в отличие от ряда других стран ЕС, оказалась открытой для такого сотрудничества с Россией и что это значит для дальнейшего продвижения российского препарата?

Еще в декабре венгерские власти говорили о том, что будут вакцинироваться либо европейской, либо китайской вакциной. У русской-де недостаточно производственных мощностей, поэтому Будапешт лишь примет участие в ее тестировании (для которого венгры получили в последних числах декабря несколько тысяч доз).

После этого западные СМИ не преминули вывалять Россию в информационной грязи и зубоскалили над тем, что даже «европейский друг России» Виктор Орбан отказался от российской вакцины.

Качественно и быстро

Однако недолго играли пропагандистские фанфары – не прошло и месяца, как их сменил траурный набат реальности. Будапешт устал ждать европейских или американских вакцин и заявил, что в самое ближайшее время закупит российскую вакцину «Спутник V», чьи производственные мощности, как выяснилось, позволяют поставить ее в Венгрию. И не для испытаний – для всеобщей вакцинации.

Почему венгры приняли такое решение? Прежде всего потому, что российская вакцина банально лучше аналогов по сочетанию цена/эффективность/безопасность. «Правительство страны хотело приобрести для вакцинации только такие препараты, которыми уже воспользовались миллионы людей и – естественно – только те вакцины, которые официально зарегистрированы и признаны безопасными и эффективными», – говорится в официальном сообщении властей страны. «Спутник V» гораздо эффективнее британской AstraZeneca и в два раза дешевле американской Pfizer.

Про безопасность той же как-то даже говорить стыдно. Западные СМИ уже не могут замалчивать многочисленные случаи побочных последствий – в том числе смертей – при использовании Pfizer. Отдельные европейские страны уже выразили сомнения в эффективности американской вакцины.

Почему такое решение приняли именно венгры?

Во-первых, Орбану срочно нужна эффективная вакцина, и он не намерен ждать, пока евробюрократы договорятся о механизме «справедливого распределения вакцин среди всех стран – членов ЕС». Весной следующего года у него парламентские выборы, и он должен выйти на них как премьер, который ускорил выход страны из коронавирусного пике.

Кроме того, у Венгрии нет таких предубеждений относительно российской вакцины, как у некоторых других стран Евросоюза.

«Венгры, в отличие от австрийцев, шведов и даже чехов не смотрят на Россию свысока и не имеют высокомерно-снисходительного отношения к российским товарам. Между Венгрией и Россией нет такого большого разрыва в уровне жизни, какой есть, скажем, между Австрией и Россией или даже Чехией и Россией. Плюс старшее поколение венгерских эпидемиологов могло сохранить связи с российскими коллегами и в силу этого иметь лучшую, чем в других странах, осведомленность», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Наконец, в-третьих, сыграли национальные особенности. «С венграми традиционно договариваться либо тяжело, либо легко – они промежуточных вариантов не признают. Национальный характер люто упрямый – либо сразу договоришься, либо вообще никак», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Политики ради

Почему, наконец, Евросоюз позволил венграм принять такое решение?

Да, у венгерских властей много упрямства и очень сложные отношения с евробюрократией. Но если бы ЕС стоял жестко на своем, то Будапешту было бы непросто купить российскую вакцину. И долгое время Брюссель всячески дискредитировал «Спутник V», вел против него настоящую информационную войну, не пускал на европейский рынок.

Однако в последнее время евробюрократы несколько подвинулись. «Когда на дворе холодная зима, а люди массово болеют и умирают, приходится поступиться некоторыми принципами. Поскольку достойной альтернативы «Спутнику», которая явно бы его превосходила, на Западе пока нет, ЕС ослабил давление на отдельные государства. Евросоюз несколько смягчил риторику после провала Pfizer и готовности создателей AstraZeneca работать с российскими коллегами. Венгры этим воспользовались и вернулись к первоначальному решению», – говорит Вадим Трухачев.

Кроме того, не только Виктор Орбан готовится к венгерским выборам 2022 года. Брюссель очень надеется, что на этих выборах поддерживаемые им либеральные, проевропейские силы страны смогут оспорить власть Орбана, поэтому Европа не собирается давать в руки венгерскому премьеру аргумент «евробюрократы не давали нам купить русскую вакцину и тем самым убили тысячи венгров».

После того как Будапешту дали карт-бланш, он им быстро воспользовался. Согласно закону ЕС от 2001 года, национальные правительства могут в экстренных случаях сами сертифицировать лекарственные средства – в обход Европейского агентства лекарственных средств (EMA). И, по мнению венгерских властей, ситуация в стране экстренная. От коронавируса уже умерло 11 тыс. венгров. Еще около 120 тыс. (то есть более 1% населения страны) числятся на сегодняшний день больными. Именно потому Специализированный венгерский институт выдал временную лицензию «Спутнику V».

Да, он выдал лицензию не только российской вакцине, но и британской AstraZeneca. Однако бюрократические препоны как раз не дают закупать AstraZeneca без санкции EMA и Еврокомиссии, которые должны указать, как и на каких условиях закупленные для ЕС 300 млн доз (плюс опцион еще на 100 млн) будут распределяться по странам Европейского сообщества. Это решение евробюрократы примут 29 января. Решения же о производстве и поставках «Спутника V» принимают исключительно в России, поэтому 22 января министр иностранных дел Венгрии прилетит в Москву для переговоров о закупке больших доз вакцины.

Далее везде

Выход же в Венгрию – это не просто вакцинация страны с населением в 10 млн человек, а самый настоящий трамплин на европейский рынок. Способный принести сотни миллионов долларов и бесценный репутационный прибыток. Ведь Виктор Орбан «может быть не единственным, а первым западным лидером, который на фоне медленных темпов производства западных вакцин обратился за препаратами на восток», – сокрушается Bloomberg.

«Вполне можно ожидать покупки нашей вакцины от Греции и Кипра.

Другие страны какое-то время подождут – и в силу нежелания покупать российское, и в стремлении создать свое. Но если удастся создать общий продукт на основе «Спутника» и AstraZeneca, его купят все или почти все», – продолжает Вадим Трухачев.

И вот уже главный европейский мотор антироссийских санкций – пока еще лидер Евросоюза и по совместительству канцлер Германии Ангела Меркель предложила России вакцинное сотрудничество. По ее словам, политические расхождения не должны мешать совместной работе в «гуманитарных сферах». Как заявляется, с Германией обсуждается возможность производства вакцины «Спутник V» внутри этой страны, а Российский фонд прямых инвестиций видит «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза».

Кроме того, в четверг же стало известно об одобрении применения «Спутника V» совсем в другой части планеты – в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцина «Спутник V» также зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле – и есть все основания полагать, что это только начало.

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