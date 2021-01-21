Экс-глава ФРС поддержала санкции против РФ по Украине и Крыму

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21.01.2021, 23:10, Новости дня
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Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен сообщила о строгой приверженности санкциям против РФ по Украине и Крыму.

«Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <…> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин.

Йеллен сообщила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД РФ заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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