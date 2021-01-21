Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки

21.01.2021, 23:10, Новости дня

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«Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея», – рассказал заслуженный артист России, педагог, телеведущий Вячеслав Манучаров. Он полагает, что большинство россиян не станет смотреть это видео.

«Новое «разоблачение» Навального набирает лайки на YouTube. Но давайте откровенно. Солидные просмотры, наверняка, обрадуют скромную редакцию ФБК – #1 на вкладке «в тренде» – лишний повод открыть бутылочку просеко. Но 99% россиян «разоблачение» века даже смотреть не станут. Не потому что «темные» и «дремучие», а потому что Навальному люди не верят и считают предателем», – написал Манучаров в своем Instagram.

«Но нереализованные амбиции одержимого – вещь чрезвычайно опасная. И чтобы их потешить в ход идут и боты, и спам-рассылки. Сегодня, в одну из таких попал и я. Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея. Вот уж точно, когда не выходит быть первым в политике, упорно стремишься стать первым хотя бы на вкладке «в тренде». Но и здесь не обходится без шулерства и игры в наперстки», – заметил Манучаров.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и компиляцией псевдорасследование Навального о якобы «дворце» президента РФ Владимира Путина в Геленджике, сбор денег на «расследования» ФБК замглавы администрации президента назвал лохотроном и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.