 

Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки

21.01.2021, 23:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея», – рассказал заслуженный артист России, педагог, телеведущий Вячеслав Манучаров. Он полагает, что большинство россиян не станет смотреть это видео.

«Новое «разоблачение» Навального набирает лайки на YouTube. Но давайте откровенно. Солидные просмотры, наверняка, обрадуют скромную редакцию ФБК – #1 на вкладке «в тренде» – лишний повод открыть бутылочку просеко. Но 99% россиян «разоблачение» века даже смотреть не станут. Не потому что «темные» и «дремучие», а потому что Навальному люди не верят и считают предателем», – написал Манучаров в своем Instagram.

«Но нереализованные амбиции одержимого – вещь чрезвычайно опасная. И чтобы их потешить в ход идут и боты, и спам-рассылки. Сегодня, в одну из таких попал и я. Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея. Вот уж точно, когда не выходит быть первым в политике, упорно стремишься стать первым хотя бы на вкладке «в тренде». Но и здесь не обходится без шулерства и игры в наперстки», – заметил Манучаров.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и компиляцией псевдорасследование Навального о якобы «дворце» президента РФ Владимира Путина в Геленджике, сбор денег на «расследования» ФБК замглавы администрации президента назвал лохотроном и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / “Расти будет 100% долго”. Степанов дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине

26.10 / В “Оппозиционной платформе – За жизнь” заявили, что в Киеве на выборах мэра и горсовета пытаются исказить результаты

11.09 / Subaru представит в РФ две новые модели в 2021 году

04.09 / NTD – карантин вдохновил нигерийского скульптора на архитектурные шедевры из спагетти

01.11 / Илларионов: При фразе: “Надо сделать Украину привлекательной для инвестиций” – говорят: “Инвестициям мешает война”. Это перевод стрелок, и Израиль – лучший пример

24.06 / “Это результат нашего легкомыслия”. Степанов прокомментировал новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

29.08 / Эксперт Forbes рассказал, как блокада торговых судов поможет Западу выиграть войну с Россией

25.06 / В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

05.07 / В Ленобласти за убийство пенсионера задержали подростка

09.08 / Кроссовер Volkswagen Tharu признали бестселлером марки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска