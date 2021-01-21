Пропасть между богатыми и бедными – предвестник катаклизма в США

21.01.2021, 23:08, Разное

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Международное радио Китая 2021-01-20

Согласно данным Минтруда США, число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 965 тысяч Это самый высокий уровень обращений с августа, когда их число составило более миллиона. До эпидемии COVID-19 этот показатель составлял 200 тысяч в неделю.

Одновременно, к октябрю 2020 года состояние самых богатых американцев достигло 3 трлн 880 млрд долларов, увеличившись на 931 млрд долл. по сравнению с мартом. По данным Федеральной резервной системы США, во втором квартале прошлого года чистая стоимость активов американских семей выросла на 7% по сравнению с первым кварталом. Однако это не означает, что богатели все – в основном обогатились богатые.

На фоне эпидемии разрыв между богатыми и бедными в США становится более очевидным. Богатые могут прежде всего пройти тестирование на коронавирус и вне очереди сделать вакцинацию от COVID-19.

В США разрыв в доходах стал сильно расширяться с 70-х годов 20-го века. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американским исследовательским центром Pew в 2018 году.

Согласно докладу ФРС США, в 2020 году суммарное состояние 1% богатейших американцев составило 30.5% от всех активов домохозяйств в США, а состояние беднейших 50% населения страны составило лишь 1,9%. В США насчитывается около 40 миллионов нищих, около 500 тысяч бездомных, более миллиона человек недоедают.

Американские политики любят оперировать понятиями «равенство» и «справедливость», чтобы доказать превосходство американской системы. Однако факты показывают, что американские группы интересов обращают внимание только на защиту интересов и улучшение состояния богатых, не ставя ни во что бедных.

Британские ученые считают, что быстрое увеличение разрыва между богатыми и бедными в Соединенных Штатах является признаком глубокого кризиса неолиберального капиталистического порядка. В стране достаточно активно идет приватизация, маркетизация и либерализация, которые отвечают интересам богатых и их групп влияния, а не пожеланиям большинства.

Согласно исследованию Института налогообложения и экономической политики (ITEP) США, в 2019 году 1% самого богатого населения страны получил сокращение налогов в 27%. Другими словами, налогоплательщики с высоким доходом получили самые большие сокращения налогов.

Монетаристская концепция США привела к тому, что бедность в стране с каждым годом становится все более обыденным явлением. В настоящее время из-за очередного экономического кризиса в стране резко растет уровень безработицы, за чертой бедности живет несколько десятков миллионов американцев, это примерно треть населения США.

Как сказал спецпосланник ООН по вопросам борьбы с нищетой и прав человека Филип Олстон, в такой богатой стране, как США, сохранение крайней нищеты является политическим выбором, сделанным теми, кто находится у власти. Французский экономист Томас Пикетти в своей книге «Капитал в 21 веке» отмечает, что всякий раз, когда в продолжительные периоды времени рост доходности капитала превышает рост производительности, усиливается и неравенство.

В этом контексте, разрыв между богатыми и бедными в США будет устойчивой и долгосрочной тенденцией, даже если правительство будет выпускать один за другим планы спасения собственной экономики.