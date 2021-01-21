 

Кравчук предложил создать единый документ для работы контактной группы

21.01.2021, 23:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил  координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю во время заседания ТКГ, которое прошло 21 января в режиме видеоконференции, выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон. Об этом сообщила пресс-служба ТКГ в Telegram.

Создание такого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, отмечается в сообщении.

По мнению Кравчука, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках договоренностей начиная с 2014 года.

В ходе видеоконференции российской стороне напомнили порядок проведения консультаций.

“В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств – сторон конфликта Украины и РФ (Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ”, – уточнили в контактной группе.

Остальные лица могут участвовать в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Премьер Японии Суга извинился за неточные заявления про Абэ

07.08 / Украина открыла дела на 100 иностранцев за участие в боях в Донбассе

13.08 / Сербия вопреки угрозам США начала сотрудничать с Китаем в области телекоммуникаций

04.08 / Белый дом: демократы отклонили четыре предложения по пакету экономической помощи

26.06 / Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

15.12 / 68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет

27.08 / Боевики совершили одну провокацию на Донбассе – штаб ООС

23.11 / Альянс против Запада — несмотря ни на что Путин и Эрдоган всегда «встречаются на полпути»

30.06 / Появилось фото салона нового минивэна Kia Carnival

24.06 / Бренд Samsung представит Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска