 

Электронный больничный и регистрация бизнеса. В приложении “Дія” появятся новые услуги

21.01.2021, 23:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги Минцифры. Об этом 21 января сообщили в Telegram-канале приложения “Дія”.

В приложении появится возможность получения современный цифровой подписи, которая облегчит украинцам получение онлайн-услуг. Она позволит подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

Еще одна анонсированная услуга – изменение места регистрации онлайн. В конце 2020 года правительство Украины дало старт экспериментальному проекту по регистрации и снятию с регистрации в электронном формате, отметили в сообщении.

О начале строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3 также можно будет сообщить через “Дію”.

В числе новых услуг – автоматическая регистрация бизнеса и электронный больничный. 

“Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации физических лиц – предпринимателей без участия регистратора”, – уточнили в Минцифры.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Euronews – после отмены карантина чаще всего коронавирусом заражается молодёжь

29.08 / Трамп посетит районы Луизианы и Техаса, пострадавшие от урагана «Лаура»

16.10 / Боевики обстреляли позиции сил ООС возле Водяного

11.01 / Анонсировано первое появление Трампа на публике после штурма Капитолия

13.12 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

10.08 / Лукашенко: Выборы прошли как праздник, но кому-то захотелось его испортить

01.07 / 1 июля в России – основной день голосования по поправкам в Конституцию, участки открыты до 20:00

10.11 / Пашинян заявил, что бои за Шушу продолжаются

04.12 / СК заочно обвинил руководителей украинских радикальных организаций

07.08 / Минздрав ответил на сообщения о якобы вакцинации от COVID-19 российских чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска