 

Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС начнется в 2021 году – письмо лидеров Евросоюза Зеленскому

21.01.2021, 23:00, Новости дня
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В 2021 году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Об этом идет речь в письме главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила пресс-служба главы государства. 

Лидеры ЕС прислали Зеленскому письмо по итогам саммита Украина – ЕС, который состоялся в октябре 2020 года. 

“В письме на имя главы государства говорится о шагах, предпринятых Европейским союзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий”, – сообщили в Офисе президента. 

Как сказано в релизе, лидеры ЕС пишут, что между Украиной и Евросоюзом планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности, в цифровой и экологической сферах. 

Готовится к подписанию “уже в ближайшее время” Соглашение об общем авиационном пространстве, сказано в релизе. Документ планировали подписать на саммите Украина – ЕС в октябре, но этого не произошло. 

Кроме того, в письме идет речь о том, что стартовала работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. 

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. На саммите Украина – ЕС в октябре 2020 года, который прошел в Брюсселе, стороны договорились об обновлении Соглашения. 

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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