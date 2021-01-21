 

Байден не будет менять главу ФБР

21.01.2021, 23:00, Новости дня
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Президент США Джо Байден принял решение не менять директора Федерального бюро расследований, потому что доволен его работой. Об этом 21 января в Twitter написала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

I caused an unintentional ripple yesterday so wanted to state very clearly President Biden intends to keep FBI Director Wray on in his role and he has confidence in the job he is doing.

— Jen Psaki (@PressSec) January 21, 2021

Рэй занимал должность заместителя генпрокурора США в 2003–2005 годах. Ему 54 года. Он стал директором ФБР в августе 2017 года. За утверждение его кандидатуры проголосовали 92 члена Сената США, против высказались пять сенаторов.

Рэй заменил Джеймса Коми, которого 45 президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР 9 мая 2017 года.

Увольнение Коми произошло через несколько дней после того, как тот дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США и связей РФ с избирательным штабом Трампа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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