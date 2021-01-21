Над Нью-Йорком пролетел огромный треугольный НЛО

21.01.2021, 22:54, Разное

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16 января 2021 года обычный житель Бронкса (Нью-Йорк) увидел в темном вечернем небе три очень яркие "звезды", которые выглядели как углы огромного треугольного объекта и двигались синхронно, проплывая над домами.

Житель Бронкса (Нью-Йорк, США) 16 января 2021 года увидел над домами в своем районе три НЛО, двигающихся синхронно в виде огромного треугольника. Ярко сияющие точки были очень хорошо видны в ночном небе.

Мужчина сумел заснять медленно плывущий в небе треугольник на видео и выложил на своем канале в YouTube.

Так как он являлся очень скромным блогером, у которого было всего несколько подписчиков, его видео несколько дней оставалось незамеченным для любителей НЛО, пока наконец его не перепостили в соцсети, а оттуда оно попало и на новостные сайты.

На записи видно, как автор видео очень удивлен происходящим, он смотрит в небо и говорит "Они летят рядом и выглядят как звезды. Это треугольник и я не знаю, что это такое".

Потом он пытался спросить кого-то из прохожих рядом о том, знают ли они, что это в небе, но они тоже не смогли ответить.

В соцсетях это видео вызвало много комментариев от любопытствующих, которые предлагали свои версии увиденного. От того, что кто-то запрограммировал дроны двигаться в виде треугольника, до того, что это на самом деле китайские фонари.

Версию с фонарями быстро раскритиковали, так как огни двигаются на такой большой высоте, на которой китайские фонари не могли бы продолжать так ярко гореть.

Версия с дронами тоже вызвала много критики, ведь чтобы запустить несколько больших беспилотников над жилыми домами Нью-Йорка, надо получить специальное разрешение и это не так просто.

Самой популярной являлась теория о том, что увиденное является секретным американским самолетом-разведчиком TR-3B, о котором давно ходит множество слухов. Якобы его разработали на базе упавшего в Розуэлле инопланетного корабля, он может двигаться бесшумно и практически невидим для радаров.