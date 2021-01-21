В России за сутки выявили 21,8 тысячи случаев заражения коронавирусом

21.01.2021, 22:26, Разное

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В оперативном штабе рассказали, что диагноз поставили 21 887 гражданам. Менее половины из них – 10,8% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 26 902 человека, скончались 612 пациентов.

Лидером среди регионов по количеству заражений является Москва. За сутки в столице подтвердили 3 458 новых случаев. В городские больницы попали 1 153 человека, умерло 69 пациентов.

На второй строчке находится Санкт-Петербург с 3 112 инфицированными. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 1 092 новых случая. Также в первую пятерку регионов попали Нижегородская (493) и Свердловская (392) области.

Таким образом, количество россиян, подхвативших коронавирус, выросло до 3,65 миллиона. За весь период пандемии вылечились и покинули больницы 3,05 миллиона человек. Зафиксировано 67 832 летальных исхода.

Ранее власти Москвы сообщили о смягчении ряда ограничений по COVID-19. Колледжи, детские досуговые учреждения, спортивные школы вернутся к обычному режиму работы с 22 января 2021 года.

Также возобновляется работа столичных библиотек, музеев и других учреждений культуры. Максимальное число зрителей театров и кинотеатров увеличится до 50% общей вместимости зала.