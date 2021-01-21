 

В России за сутки выявили 21,8 тысячи случаев заражения коронавирусом

21.01.2021, 22:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В оперативном штабе рассказали, что диагноз поставили 21 887 гражданам. Менее половины из них – 10,8% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 26 902 человека, скончались 612 пациентов.

Лидером среди регионов по количеству заражений является Москва. За сутки в столице подтвердили 3 458 новых случаев. В городские больницы попали 1 153 человека, умерло 69 пациентов.

На второй строчке находится Санкт-Петербург с 3 112 инфицированными. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 1 092 новых случая. Также в первую пятерку регионов попали Нижегородская (493) и Свердловская (392) области.

Таким образом, количество россиян, подхвативших коронавирус, выросло до 3,65 миллиона. За весь период пандемии вылечились и покинули больницы 3,05 миллиона человек. Зафиксировано 67 832 летальных исхода.

Ранее власти Москвы сообщили о смягчении ряда ограничений по COVID-19. Колледжи, детские досуговые учреждения, спортивные школы вернутся к обычному режиму работы с 22 января 2021 года.

Также возобновляется работа столичных библиотек, музеев и других учреждений культуры. Максимальное число зрителей театров и кинотеатров увеличится до 50% общей вместимости зала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Тайный космический флот США под плотной завесой секретности

30.10 / Мнение: Новшества отечественной пенитенциарной системы

09.09 / Мнение: “Мы хотим в Россию”. Лукашенко о ЧВКшниках

19.10 / Собянин высказался о возможности введения комендантского часа в Москве

11.10 / Почему мы вернулись в Россию

10.07 / Мнение: Великий предприниматель: россиянина угрожают убить за куклы Джорджа Флойда

22.07 / Куценко показал фото 40-летней давности: Парень – огонь

09.10 / «Тебя же дети читают, мразь» – в Twitter начали «кэнселить» Сашу Грей за лайк твита порностудии

12.01 / Популярность Telegram в США стремительно растет после блокировки Трампа в Twitter

21.09 / В России хотят увеличить пособие безработным с детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска