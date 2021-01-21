Депутат Аксаков: Не удивлюсь, если фильм “Терминатор” станет реальностью

21.01.2021, 22:26, Разное

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Депутаты вместе с экспертами Сбербанка обсуждают развитие искусственного интеллекта, использование российских технологий и обеспечение кибербезопасности.

Аксаков считает, что пока Россия находится в начале цифрового развития. Но наша страна может преодолеть отставание от ведущих стран в короткие сроки и стать одним из лидеров технологического развития. Развитие дистанционных услуг, уход от бумажного документооборота, совершенствование искусственного интеллекта и беспилотного транспорта будут основными направлениями работы законодателей в сфере высоких технологий, перечислил депутат.

В ходе мероприятия парламентарии ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка. Им продемонстрировали виртуальные ассистенты Салют, ТВ-приставку SberBox, Digital manager, решения по распознаванию речи и биометрии и другие цифровые продукты.

Есть много того, о чем раньше можно было прочитать только в фантастических книгах, поделился впечатлениями Аксаков. “Не удивлюсь, если через некоторое время фильм “Терминатор” станет реальностью”, – сказал законодатель.

Аксаков указал на необходимость регулирования этики взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. Также необходимо думать о кибербезопасности и защите личных данных, добавил парламентарий.