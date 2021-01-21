 

Депутат Аксаков: Не удивлюсь, если фильм “Терминатор” станет реальностью

21.01.2021, 22:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты вместе с экспертами Сбербанка обсуждают развитие искусственного интеллекта, использование российских технологий и обеспечение кибербезопасности.

Аксаков считает, что пока Россия находится в начале цифрового развития. Но наша страна может преодолеть отставание от ведущих стран в короткие сроки и стать одним из лидеров технологического развития. Развитие дистанционных услуг, уход от бумажного документооборота, совершенствование искусственного интеллекта и беспилотного транспорта будут основными направлениями работы законодателей в сфере высоких технологий, перечислил депутат.

В ходе мероприятия парламентарии ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка. Им продемонстрировали виртуальные ассистенты Салют, ТВ-приставку SberBox, Digital manager, решения по распознаванию речи и биометрии и другие цифровые продукты.

Есть много того, о чем раньше можно было прочитать только в фантастических книгах, поделился впечатлениями Аксаков. “Не удивлюсь, если через некоторое время фильм “Терминатор” станет реальностью”, – сказал законодатель.

Аксаков указал на необходимость регулирования этики взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. Также необходимо думать о кибербезопасности и защите личных данных, добавил парламентарий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Мнение: Путин взял Вашингтон, надо больше санкций против России!

01.12 / «Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию»

10.09 / Первый портативный МРТ-сканер испытали на людях

11.08 / Ни в какие ворота

26.09 / Вдовец Валентины Легкоступовой уехал в Турцию

24.07 / Дочь стала копией Кристины Орбакайте: Одно лицо

18.08 / Мнение: Корейцы вместо американцев в Петербурге, конец роста безработицы и осложнение жизни мигрантам

08.12 / Мнение: Торговые нюансы

28.09 / «Это 100% Casus belli»

11.07 / В России намерены запретить использование старых автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска