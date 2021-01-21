Решение вопроса о доступе Трампа к Facebook отдали в надзорный совет компании

21.01.2021, 22:16, Новости дня

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Американская компания Facebook передала решение вопроса о восстановлении доступа экс-президента США Дональда Трампа к его учетной записи в одноименной социальной сети независимому надзорному совету, сообщается на сайте компании.

Этот регулятор, созданный в прошлом году руководством Facebook, занимается решением спорных вопросов, касающихся контента, размещаемого в социальной сети. «Мы считаем, что наше решение было верным. Учитывая значение этого решения, мы считает необходимым, чтобы комиссия оценила его и пришла к собственному независимому заключению относительно того, необходимо ли сохранять блокировку», – цитирует ТАСС заявление компании.

Также в документе отмечается, что до тех пор пока комиссия не вынесет собственное решение, доступ Трампа к его учетным записям будет заблокирован. При этом в руководстве компании выразили надежду на то, что независимые эксперты подержат их решение о блокировке аккаунтов экс-президента в социальных сетях.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.

В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.