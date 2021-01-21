Конгресс США призвал ФБР расследовать роль Parler в атаке на Капитолий

21.01.2021, 22:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Члены Конгресса США требуют от ФБР расследовать роль социальной сети Parler в произошедшем 6 января штурме Капитолия, говорится в письме председателю комитета по контролю и реформам Кэролин Малони.

В направленном ФБР послании Малони просит «тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке, в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах», передает РИА «Новости».

По словам Малони, комитет Конгресса США по контролю и реформам намерен провести собственное расследование, в связи с чем она потребовала от ведомства обеспечить встречу с представителями ФБР для обсуждения масштаба и глубины этого расследования.

Во вторник стало известно, что популярный у сторонников 45-го президента США Дональда Трампа сервис микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, возобновил работу на хостинге российской компании DDoS-Guard.

Напомним, 10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store.

«Массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре 2020 года и усилилась после блокировки учетных записей Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт 45-го президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт 45-го президента США заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла соцсеть Snapchat.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.