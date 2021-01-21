В Минобразования Украины рассказали, как учебные заведения будут работать после локдауна

21.01.2021, 22:06, Новости дня

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Дополнительные ограничительные меры для учебных заведений, которые были установлены на период с 8-го по 24 января, после локдауна действовать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

“С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенных постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8–24 января, теряют силу”, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на период действия карантина запрещено:

посещать ученикам учебные заведения группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать ученикам учебные заведения в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государства или являющиеся гражданами государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Крыма. Исключения введены для учеников и лиц, которые намерены вступить в учебные заведения, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин, который действовал до локдауна, предусматривает право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет 16 января предложил вернуть учеников первых – четвертых классов на очное обучение после завершения карантина.

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