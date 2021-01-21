 

Диктат соцсетей – Личное мнение

21.01.2021, 21:48, Разное
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В наступившем году соцсети открыли пользователям своё лицо полностью. Фейсбук (Инстаграм и Вотсапп) собирают о вас все данные на смартфонах и травят в СМИ тех, кто этому противодействует.

Твиттер блокирует всех подряд, а сегодня заблокировал даже посольство Китая. В Тик-Токе — натуральный рассадник школоты, чьи аккаунты продвигаются, если их владельцы требуют выйти на незаконные митинги.


Фото: Соцсети

Ютуб вообще охренел — даже мне, человеку, который смотрит исключительно ролики о строительстве и дизайне, соцсеть настойчиво подсовывает в рекомендациях гнилое расследование Навального.

Очевидно, что отныне не политики, не избранная власть, а задроты навязывают нам новый закон — Правила соцсетей.

Правила соцсетей подменили собой закон. Не соответствуешь правилам? Мы тебя выпилим из социальной жизни, даже не объясняя причины.

Следствие? Суд? Соцсетям не нужны законные процедуры — достаточно доноса на твой аккаунт или автоматической проверки программными алгоритмами.

О чём следует думать? Соцсети навяжут «правильные» мысли — смотри этот ролик, не смотри тот.

Насколько это нормально, когда группа вчерашних задротов указывает, как жить миллиардам людей, зомбируя их?

Я думаю, что любое ответственное государство обязано приструнить соцсети. Пытаешься манипулировать сознанием людей? Получи блок в конкретно взятой стране.

Если Ютуб суёт в рекомендации не тех, на кого я подписана, значит он должен быть заблокирован. Если Фейсбук формирует ленту «с учётом личных предпочтений», значит он собирает информацию обо мне и идёт в бан. Если в Тик-Токе призывают несовершеннолетних выйти на митинг, значит и этой соцсети не должно быть в информационном пространстве.

В противном случае, мы рискуем оказаться в реальности, где действуют не законы государства, а правила задротов.

Почему это плохо? По многим причинам. За эти правила мы не голосовали, нам их навязывают, а инструмент репрессий соцсетей попросту недопустим. Нет следствия. Нет суда. Нет механизма защиты. Тебя дискриминируют анонимно, и никто не несёт никакой ответственности.

И не надо вопить, что мы не проживём без Ютубика, Твиттера, Тик-Тока и сервисов Цуккерберга. На их место стоит очередь других соцсетей, готовых соблюдать законы, а не продвигать свои правила, по которым нас хотят заставить жить.

Наиболее агрессивные соцсети следует забанить немедленно. Остальным — прописать внятные правила: запрет ленты рекомендаций, сбор личных данных, блокировка или пессимизация пользователей по иной, кроме решения суда, причине.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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