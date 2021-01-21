Мнение: Главные ошибки при разборе писем

21.01.2021, 21:40, Разное

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Вчера вы пробовали разобраться, чем отличаются письма рапанов.

Основные ошибки – в формулировках. То есть примерно вы понимаете, а сформулировать нормально не можете.

Я несколько ошибок ваших главных опишу, а попозже практически попробуете на примере писем новых авторов, про которых я ничего не буду сообщать.

1. Общие слова

“Фокус на себе”, “не видит границ”, “корона”, “внешний локус”.

Не нужно так письма разбирать.

Это общие проблемы, они есть у всех, в той или иной степени, даже у нерыб случаются.

Но разница между рапаном и нерыбой – пропасть.

А большинство писем – от рапанов и рыб, у них у всех все это есть, то есть бот справится лучше, чем вы.

Зачем вы пишете общие слова?

Вы должны показать четко, где это и как выражается, а главное пояснить, как это мешает автору, как это ему вредит, как это связано с его страданиями, с проблемой, которую он описывает.

Вы превращаете понятия в штампы, лишаете их живого смысла, когда не можете конкретизировать, где в письме видна корона и что она делает с человеком, как именно она его гробит.

2. Этические характеристики

Когда вы даете этические характеристики поведению человека, вы не слабости его описываете, а акцентируете на вреде, который он наносит другим. Якобы он в силах этот вред нанести.

Вот почему я всегда прошу оставить этику в стороне.

Если вы пишете про автора-рапана, как он наглый или агрессивный, как вчера писали, вы ему льстите.

Рапаны не наглые, они не понимают, что нельзя.

Незамутненность – главная характеристика рапана. Это полная слепота по отношению к субъектности других, то есть к праву других на личную территорию.

Для рапана все общее.

Чтобы быть по-настоящему наглым, надо видеть, что ты нарушаешь чьи-то границы, вламываешься на чужую территорию.

А рапаны не видят границ. Они в этом смысле слепые как новорожденные котята. Они простодушно и чистосердечно заходят к вам, потому что ничего не знают про границы.

Вот почему письма рапанов всегда такие смешные.

Комичность и нелепость от полной слепоты – вот основная черта рапана.

Их письма кажутся глупыми, будто автор – умственно отсталый, и только по отдельным частям письма понятно, что с интеллектом все нормально или даже хорошо, рапан может быть хорошим профессионалом.

У рапанов крупное решето, они мыслят вслух, у них не просто фокус на себе, они не отличают других от себя, не подозревают, что другие – сами по себе.

Рапан на полном серьезе считает чужое своим. Чужое время, чужое внимание, чужие чувства и мысли. Когда он испытывает к кому-то интерес, это автоматически означает, что он пытается загрести все это под себя.

Он не наглый, потому что он не знает, что этого делать нельзя. Для него это не очевидно.

В общем он согласен, а в конкретных случаях не видит, что это чужое.

Вам может казаться это удивительным, но многие из вас – сами рапаны.

Все рапаны очень удивляются и недоумевают, как такое возможно?

Когда человек начинает сомневаться, видит ли он границы, он уже не совсем рапан.

Рыбе тоже этические характеристики не подходят или очень мало.

Она не со зла нарушает границы, а потому что не всегда их видит.

Об этике всерьез можно говорить только в случае нерыбы.

3. Ошибки в масштабе

Оценивая качество, отрицательное или положительное, вы должны видеть его размер.

Слова, которые вы выбираете, уже отражают размер, русский язык богат на оттенки смыслов.

Но часто вы имеете в виду одно, а слово выбираете другое, и это говорит не о лингвистических ваших ошибках, а о том, что вы не видите разницы.

Вчера некоторые писали про автора “не хватает скромности”.

Не хватает скромности многим нерыбам и всем рыбам.

А рапанам скромности не то что не хватает, они грандиозны как боги в своем воображении.

Или пишете “не щедр”. Какая там щедрость?

Щедрости даже рыбакам некоторым не хватает.

Если бы вы хорошо понимали, что описываете, вы бы не применяли таких слов.

Обратное бывает у вас часто при описании рыб и даже нерыб.

Вы ходите сказать, что автор немного потерял в СЗ, а пишете “слился”.

Или автор сказал немного лишнего, а вы пишете “решето”.

Нельзя быть настолько небрежными, если задача отделять зерна от плевел.

А наша задача именно такая.

Представьте, что мы – в алхимической лаборатории.

Но до того, как мы начнем смешивать ингредиенты, мы должны научиться хотя бы примерно их различать и хотя бы на приблизительно видеть количество.

Это самый первый этап, но без него мы дальше не двинемся.

Застряли на нем.

Вот пока я подбираю для вас пару писем для практического анализ, кто там рапан, рыба или нерыба, давайте обсудим теоретически еще разок.

Помните о трех ошибках.

Пишите без общих слов, на конкретных примерах. Конкретные примеры – это не ссылки. Это ваш анализ, как это работает, как это может выглядеть в ситуациях. Если ссылаетесь на что-то, то своими словами, не надо лепить цитату без анализа, не халтурьте.

Не примешивайте этику. Тогда поменьше пафоса будет и лозунгов, поконструктивней и поспокойней, намного приятней читать. Помните, что человек с плохими границами вредит не вам, а себе, поэтому бомбить вас не должно, не с чего.

Соизмеряйте масштаб. Называйте вещи своими именами. Чтобы мелкий косяк не превращался у вас в преступление, а большой косяк в озорство. Чтобы мелочь не описывалась как падение на дно.

И теперь расскажите, чем отличаются у рапанов, рыб и нерыб:

1. Описания себя

2. Описания партнеров

3. Описания начала отношений

4. Описание конфликтов

5. Рефлексия по поводу своей низкой значимости

6. Рефлексия по поводу низкой значимости партнера

7. Описания своей ревности

9. Запрос на помощь в решение проблемы

10. Обращения ко мне и комментаторам, в начале, конце и по ходу письма.

Отвечайте на один пункт в одном комментарии.

Краткость – не сестра таланта. Емкость и точность – да.