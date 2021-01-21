 

В Грузии задержали разыскиваемого по всему миру россиянина

21.01.2021, 21:32, Разное
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В Грузии задержали гражданина России, объявленного в международный розыск в связи с обвинениями в создании и управлении преступной группировкой, похищении людей, вымогательстве, вовлечении в проституцию несовершеннолетних и других тяжких преступлениях, передает RT. В России его разыскивали с августа 2020 года, а в международный розыск он попал уже в ноябре на основании решения генерального секретариата Интерпола. Полиция задержала мужчину в Батуми, где тот жил с января 2020 года.



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