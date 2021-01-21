Президент Аргентины сделал прививку вакциной «Спутник V»

21.01.2021, 21:24, Новости дня

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Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса, сообщили местные СМИ со ссылкой на аппарат президента.

«Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины, сообщила администрация президента. Президент был вакцинирован сегодня утром в больнице Посадас», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Razon.

Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.

Вакцина «Спутник V была зарегистрирована в России, Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагва, Туркмении, Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.