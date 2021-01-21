 

В Британии ввели штрафы за домашние вечерники во время локдауна

21.01.2021, 21:24, Новости дня
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Власти Великобритании приняли решение ввести наказание в виде штрафа за участие в домашних вечеринках во время действующего в стране локдауна из-за коронавируса.

Информацию об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.

19 января в Великобритании число летальных случаев из-за коронавируса составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.



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